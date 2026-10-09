У Києві призупинили рух громадського транспорту: про які райони йдеться та що стало причиною

У Києві, де з самого ранку лунає повітряна тривога, знову виникли проблеми з транспортом.

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, повідомили в "Київпастрансі".

З метою забезпечення перевезення пасажирів збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах № 32, 99.

Організовано рух тимчасових автобусів:

№ 12т — від площі Шевченка до Пущі-Водиці;

№ 19т — від Контрактової площі до площі Шевченка.

Буквально вчора близько 19:00 з’явилася інформація про повне закриття п’яти станцій метро. Зокрема, не працювала станція "Арсенальна" — найглибша у київському метро, розташована на глибині 120 метрів.

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Також було закрито станції "Лук’янівська", "Звіринецька", "Кловська" та "Житомирська".

У мережі з’явилися кадри з вулиць столиці, заповнених натовпами киян, які намагаються в темряві дістатися додому.

Окрім проблем із транспортом, у п’ятницю кияни почали масово скаржитися на відключення світла без оголошених графіків. Без води та електрики залишилася Оболонь.

Тим часом російські дрони знову летять атакувати об'єкти енергетики у столиці.

Нагадаємо, напередодні, після обстрілу з боку РФ каналізація Києва перестала приймати частину стоків.

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