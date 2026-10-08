Отключения электричества, закрытые мосты или нехватка бензина: чего боятся киевляне перед зимой

Выдержит ли Киев удары? Что будет с топливом? Могут ли уволить за опоздание из-за тревоги? И ждет ли левый берег борьба за ресурсы, а правый — новые сражения за парковки? Выясняем это у экспертов.

Согласно эксклюзивному опросу "Фокуса", большинство украинцев боятся зимой всего: отключений электроэнергии, атак на мосты, роста цен, потери работы. Так, 43% респондентов на вопрос о том, что их больше всего беспокоит в преддверии зимы 2026–2027 годов, выбрали именно ответ: "Все из перечисленного".

Люди одновременно обеспокоены отключениями электроэнергии (16 %), массированными атаками РФ (16 %), проблемами с отоплением (9 %), перебоями с водоснабжением (3 %), ростом цен (4 %) и сильными морозами (2 %).

Опрос "Фокуса" среди читателей сайта Фото: Фокус

На фоне этих настроений столица вступает в новый этап испытаний. После серии российских атак на Южный, Северный, Дарницкий мосты и мост "Метро" Киев столкнулся с транспортными коллапсами, ограничениями движения во время тревог и обсуждением возможного дефицита топлива.

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Сейчас, 8 октября, ситуация неоднозначна. По словам водителей, машин на дорогах стало меньше. И связано это с отъездом людей из города. А пассажиры общественного транспорта жалуются на его нестабильную работу и отсутствие привычных маршрутов.

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Так, киевлянка Ольга, которая живет в Левобережном массиве, а работает в офисе на Печерске, сейчас добирается до места работы на машине за 15–20 минут.

"Думаю, половина города уехала, поэтому на машине добираюсь быстрее. Раньше ехала больше часа из-за пробок, сейчас — за 15–20 минут от Левобережной до Бессарабки. Но это только при отсутствии тревог", — рассказала Ольга изданию "Фокус".

Еще одна жительница столицы, пользующаяся общественным транспортом, также отметила, что из-за воздушных тревог была вынуждена изменить свой утренний распорядок. Но ей на сборы и дорогу приходится выделять значительно больше времени.

"Я живу на левом берегу, работаю на правом — в Соломенском районе. На дорогу у меня уходит 45–60 минут. Раньше я могла проснуться в 6, выйти в 7 и быть на работе в 8. Из-за тревог приходится вставать в 5 утра, спешно собираться… Нашла альтернативный транспорт — городскую электричку, кольцевую. Она ходит по расписанию. Однако если не успеваешь на рейс, потом очень сложно добраться, ведь следующий поезд — только через час", — говорит Наталья.

Заметим, что для тех, кто ежедневно пересекает Днепр проблема не только в задержке или поиске альтернативного транспорта. В случае повреждения одного из ключевых мостов нагрузка на другие переправы резко возрастает, поэтому для части киевлянмаршрут между левым и правым берегом превращается в многочасовой транспортный квест.

Мосты: "усталость" металла, временные переправы и нереалистичные обещания

Инженер-транспортник Анна Минюкова отмечает, что мосты Киева не были рассчитаны на удары "шахидов" или ракет, но определенный запас прочности, заложенный в проекте, до сих пор играет на пользу городу.

Анна Минюкова , Инженер по транспортным путям

Запас прочности, заложенный в проекте, действительно существует, но его нельзя оценить в формате "мост выдержит еще столько-то ударов". Для каждого конкретного случая необходимо оценивать, какие именно элементы конструкции были повреждены, насколько изменились их характеристики и как это повлияло на работу всей системы.

От ракетных и дронных ударов в первую очередь страдают дорожное покрытие и монолитная плита проезжей части. Такие повреждения можно относительно быстро устранить. Вывести из строя несущие элементы гораздо сложнее, и не все повреждения автоматически означают необходимость перекрытия моста. Возможны различные сценарии: от ограничения движения по полосам до ограничения скорости или веса транспортных средств.

Именно о таких сценариях рассказывают киевляне, которые ежедневно преодолевают переправы.

"Помню ту пятницу, когда после удара по мосту перекрыли движение. Я добиралась домой полтора часа вместо 15 минут. Это был кошмар, — делится киевлянка Ольга. — Если мосты начнут закрывать при каждой тревоге, наступит коллапс, ведь тревоги теперь могут длиться с полуночи до обеда".

Недавние удары по пилонам и вантам потребовали проведения обследования специалистами для определения степени повреждения и анализа необходимости изменения организации движения, в связи с чем движение по мостам на некоторое время было перекрыто

Что касается инициативы министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника о строительстве насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр за три месяца, эксперт Анна Минюкова считает этот срок сомнительным.

"Срок в 3 месяца нереалистичен. Прежде всего, для реализации подобных проектов необходимо принятие соответствующего постановления правительства… Для этого каждое министерство должно представить свои рекомендации и видение и согласовать предложенные инициативы. Это уже займет определенное время", — объясняет Анна Минюкова в комментарии "Фокусу" и добавляет, что на данный момент у министерства отсутствует конкретное видение заявленного плана.

Это будут полностью насыпные дамбы (глубина Днепра в Киеве составляет 10–12 м, местами 15–18 м), сооружение понтонных переправ (которые по своему назначению предназначаются для военной логистики) или все это одновременно?.. Также не определено количество таких мостов и источники финансирования.

В то же время министр Калашник уверяет, что сами сооружения должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов.

"Срочные меры — это дамба и понтонная переправа, которые быстро возводятся… Эта работа уже начата", — заявил он.

Что касается идеи строительства туннеля под Днепром в качестве резервного маршрута, то это долгосрочный инфраструктурный проект, который может иметь смысл как часть стратегии развития транспортной системы Киева, но не в качестве быстрого решения на случай чрезвычайной ситуации до конца года.

"Эта идея не нова, ее активно рассматривали еще в 2022 году. Вообще, построить можно что угодно. Здесь только вопрос времени и денег. На реализацию подобного проекта потребуется не один год и не один миллиард гривен. Возможно, учитывая обстрелы мостов, которые демонстрируют острую необходимость для Украины, в частности для Киева, в таком сооружении, наши международные партнеры проявят желание профинансировать это строительство. Но помимо того, что сам процесс сложен, сложным является и обслуживание, то есть эксплуатационное содержание, туннеля. На это также требуется немалое финансирование и наличие достаточного количества квалифицированных инженеров. В качестве резервного маршрута на случай повреждения мостов до конца этого года такой проект рассматривать нереалистично. Это долгосрочный инфраструктурный проект, который может иметь смысл как часть стратегии развития транспортной системы Киева, но не как быстрое решение на случай чрезвычайной ситуации", — отмечает Анна Минюкова.

Судя по опыту строительства других объектов, реализация подобных сооружений занимает гораздо больше времени. Поэтому заявление о 3 месяцах было скорее эмоциональным, чем взвешенным, основанным на расчетах, проектных решениях и реальном понимании положения дел

"Конечно, ледоход, усиление течения и другие погодные условия влияют на эксплуатацию временных сооружений и требуют дополнительных мер для их функционирования, как минимум, установки ледорезов. Кроме того, попадания вражеских БПЛА и ракет будут иметь значительно иные последствия, чем аналогичные атаки на обычные мосты. Работа по обеспечению защиты мостов ведется уже пятый год и осуществляется с учетом их эффективности. С совершенствованием оружия противником меняются и вызовы, с которыми сталкивается Украина. Еще полгода назад у россиян не было того оружия, которое они сейчас применяют для поражения мостов. В то же время даже сейчас вероятность одновременного вывода из строя всех мостов чрезвычайно низка. В таких условиях строительство понтонных мостов, дамб и т. п. не является необходимым. Сейчас, когда начались удары по мостам, скорее всего, президент хотел показать обществу, что все под контролем и страна способна в короткие сроки осуществить строительство временных мостов, тем самым успокоив людей. Однако основным приоритетом должно оставаться обеспечение противовоздушной обороны как единственного способа защиты действующих объектов критической инфраструктуры, включая мосты и энергетику", — отмечает Анна Минюкова.

Большую часть городского трафика составляют частные автомобили. Увеличение количества общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) и ограничение движения частного транспорта позволит значительно улучшить ситуацию. То есть основное внимание должно быть сосредоточено на работе логистов и транспортных аналитиков, которые могут оперативно реагировать на различные ситуации, перераспределять транспортные потоки и изменять маршруты в зависимости от ситуации

Между тем страх перед закрытием мостов уже заставляет людей менять привычный уклад жизни.

"Моя подруга недавно ехала на метро от станции "Минская" до центра в половине десятого утра. Говорит: "Такого в жизни не было! Обычно в это время вагоны забиты, как сельдь в бочке, а тут я даже сидела", — рассказывает "Фокусу" Ольга. — Это свидетельствует о том, что либо люди массово уезжают, либо переходят на удаленную работу из-за постоянных воздушных тревог".

Топливо: дефицита нет, но цены растут

Эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев подчеркивает, что информация о массовом дефиците топлива и ухудшении логистики не соответствует действительности.

"Некоторые проблемы есть, но они настолько незначительны, что, по большому счету, на них не стоит обращать внимания. В то же время их раздувают до космических масштабов. А транспортный коллапс в Киеве происходит также во время ливня, мороза или снега. Он может быть вызван аварией, повреждением, в частности, на Южном мосту, когда работает только одна полоса. Существует множество различных факторов: например, остановка метро из-за отсутствия электроэнергии. Это ситуативная или локальная проблема. Она может привести, в частности, к задержке поставок бензина на определенную АЗС. Бензовоз просто застрянет в пробке и не сможет доехать вовремя. Соответственно, на конкретной заправке временно не будет определенного вида топлива. Но такова жизнь и война. На такие обстоятельства нужно учитывать", — отмечает эксперт в комментарии "Фокусу".

В то же время отмечается, что в отдельных районах может возникнуть ситуативный дефицит из-за повреждений АЗС; речь идет, например, об отдельных районах Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Однако в абсолютном большинстве регионов Украины нет проблем с заправкой, когда нет воздушной тревоги.

Геннадий Рябцев , энергетический эксперт, директор по специальным проектам в Научно-техническом центре "Психея"

Из-за российских атак не хватает автозаправочных станций. До войны их было в семь раз больше, чем требуется с учетом количества автомобилей в Украине. То же самое и с логистикой. Говорят о проблемах из-за ударов дронов и повреждений дорог, но не обращают внимания на состояние, например, Дарницкого моста. Там такие ямы, что можно сломать подвеску автомобиля. Поэтому нет оснований говорить о каких-то масштабных проблемах с логистикой. Те, кто о них говорит, преследуют собственные цели — дальнейшее повышение стоимости нефтепродуктов, поскольку внешний фактор уже не работает.

Поэтому, по словам эксперта, главная проблема — не дефицит, а цены.

Киевляне подтверждают, что очередей нет, но цены повышаются каждый день.

"Ажиотажа нет, заправки работают. Но цены просто ужасные. Растут каждый день, до 100 грн. Недавно видела очередь на одной из заправок — небольшую, но люди боялись, что бензин закончится", — рассказывает Ольга.

"Топливо есть и будет, если ситуация на внешних рынках не станет более критичной, чем сейчас. Украинский рынок нефтепродуктов на 85 % зависит от импорта. Если американский президент Дональд Трамп запретит экспорт дизельного топлива накануне выборов, чтобы скрыть собственные просчеты во внешней политике, это может негативно повлиять на доступность нефтепродуктов в Европе, а при определенных условиях — и на украинский рынок. Но этого пока не произошло. Дефицита топлива нет и пока не прогнозируется. Я не знаю, с чем связана эта информационная кампания… Думаю, с очередным желанием повысить цены на топливо", — отмечает Рябцев.

Правовые последствия: может ли работодатель уменьшить зарплату из-за опозданий?

На фоне регулярных обстрелов и перебоев в работе транспорта в Киеве возник вопрос: что будет, если работник не сможет вовремя добраться до работы из-за воздушной тревоги, перекрытия моста или остановки общественного транспорта? Имеет ли право работодатель из-за этого уменьшить зарплату или по-разному оценивать положение работников в зависимости от того, где они живут?

Издание "Фокус" обратилось к адвокату по этому вопросу и выяснило, что работодатель имеет право определять место работы, режим работы и требовать от работника надлежащего выполнения его трудовых обязанностей. Однако он не имеет права определять, где именно работник должен проживать.

"Более того, статья 2-1 ТК прямо запрещает дискриминацию в сфере труда, в частности, по месту жительства. Именно из-за того, что человек проживает на левом берегу — нет. Если два работника выполняют одинаковую работу на одинаковых условиях, но одному устанавливают меньшую заработную плату только потому, что он проживает в определенной части города, это может расцениваться как дискриминация по месту жительства", — говорит адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Васюта.

Что касается опозданий из-за воздушной тревоги, перекрытия моста или остановки транспорта, сам факт опоздания еще не означает нарушение трудовой дисциплины. В каждом случае необходимо установить причину опоздания и определить, мог ли работник реально повлиять на нее.

"Министерство юстиции и система бесплатной правовой помощи прямо указывают, что пребывание работника в укрытии во время воздушной тревоги может являться уважительной причиной его отсутствия на работе. При этом учитывается не только непосредственно время, в течение которого длилась воздушная тревога, но и объективно необходимое время для того, чтобы добраться до укрытия и после отбоя вернуться на рабочее место", — объясняет адвокат.

В 2026 году Верховный Суд также подтвердил важный для работников подход. В постановлении от 12 января 2026 года по делу № 712/10356/24 Верховный Суд отметил, что пребывание в укрытии во время объявленной воздушной тревоги является выполнением обязанности по сохранению жизни и здоровья, а потому такое время не может считаться прогулом

Катастрофический сценарий: если киевляне массово переедут на правый берег

Представим, что атаки на мосты усилятся, а условия жизни и труда на левом берегу ухудшатся настолько, что люди начнут массово переезжать на правый берег.

Аренда жилья

По данным риелторов, аренда квартир в Киеве за две недели после атак на мосты подешевела на 5,6%. В то же время в Дарницком районе медианная стоимость аренды осталась без изменений — 15 тыс. грн в месяц за однокомнатную квартиру. Двухкомнатную квартиру в столице в среднем можно арендовать за 25 тыс. грн.

Транспорт

Большая часть трафика в городе приходится на частные автомобили. Увеличение количества общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) и ограничение движения частного транспорта позволит значительно улучшить ситуацию. Но если мосты будут перекрыты на длительное время, даже это не спасет от коллапса.

Может быть, украинцы не преувеличивают, когда не скрывают своих опасений перед зимой?.. Проголосуйте и вы.

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Почему это происходит именно сейчас?

Западные эксперты видят в новой тактике РФ попытку сломить украинское общество перед зимой. Так, британский аналитик Гамиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph отмечает, что кремлевский лидер Владимир Путин, столкнувшись с проблемами на фронте, делает ставку на террор против гражданского населения.

"Если Россия не сможет победить украинскую армию, она попытается сломить украинский народ и государство этой зимой", — пишет эксперт, напоминая о роли генерала Сергея Суровикина, известного как "Генерал Армагеддон", в разрушении Алеппо в Сирии.

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По его словам, мосты через Днепр являются очевидными целями, ведь их уничтожение парализует не только Киев, но и весь север Украины. "Это не поведение человека, который готовится положить конец войне. Это поведение диктатора, который готовит свое население к более длительной войне", — подчеркивает де Бреттон-Гордон.

Поэтому, по мнению аналитика, Запад должен понять, что Путин пытается перенести войну на поле, где у России есть преимущество — испытание на выносливость гражданского населения. И если дать ему понять, что бомбардировки Киева дают результат, он будет продолжать это и в дальнейшем.

Что делать киевлянам?

Все эксперты, опрошенные "Фокусом", единодушны: украинцы должны понимать, что живут в условиях войны, поэтому ситуация не будет стабильной. А потому каждому из нас придется оценивать существующие риски и свои возможности и быть готовым адаптироваться к изменениям ситуации.

"Делать прогнозы неправильно — никто не знает, как будет развиваться ситуация в связи с войной. То, что основные функции будут обеспечиваться — движение по мостам, доставка продуктов и лекарств, обеспечение населения коммунальными услугами — это факт. Но будет ли это происходить стабильно, никто предсказать не может. Надо быть готовыми к худшему сценарию, но надеяться на лучший", — подчеркивает Анна Минюкова.

Напомним, как уже сообщал "Фокус" , 4 октября враг атаковал Северный мост. Тогда, чтобы снизить нагрузку и обеспечить пассажирские перевозки, "Укрзализныця" запланировала 18 дополнительных рейсов городского экспресса "Киев-Экспресс" по маршруту "Выдубичи — Дарница", которые будут курсировать с 5 по 9 октября.