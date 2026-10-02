СМИ пишут, что арендаторы покидают столицу: где в Киеве больше всего свободных квартир

Рынок аренды в столице заметно изменился: свободных квартир стало больше, и больше всего их на левом берегу. Фокус проанализировал карту предложений — часть арендаторов из-за обстрелов и транспортных трудностей переезжает в другие области или уезжает за город.

Осенью 2026 года в Киеве заметно увеличилось количество свободного жилья, сдаваемого в аренду — и это видно на карте предложений. Издание Фокус проанализировало актуальные объявления в приложении Bird и определило, в каких районах свободных квартир больше всего. Как сообщает LIGA, из-за массированных атак на столицу, в том числе по гражданским домам, а также из-за блокировки транспорта киевляне могут всё чаще выбирать выезд на запад Украины. Из-за этого аренда в более безопасных регионах значительно выросла.

Общее количество свободных квартир для аренды — более 14 500. Больше всего предложений — на левом берегу: в Днепровском районе на карте отображается 485 предложений, на Позняках — 352.

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Аренда квартир на левом берегу

Именно на левый берег пришлись и регулярные обстрелы, и последствия транспортного коллапса после ударов по Южному мосту. Помимо Днепровского района и Позняков, высокие показатели фиксируются в Деснянском районе, на Осокорках и Троещине.

На правом берегу больше всего предложений в Шевченковском и Голосеевском районах. На карте показано 243 свободных квартиры на Шулявке, 169 — в Голосееве, 160 — на Теремках и 123 — на Нивках.

Аренда квартир на правом берегу

Довольно неожиданная картина в историческом центре и в районе новой застройки. В первом обнаружено 117 нарушений, во втором — 430. Стоит отметить, что до недавнего времени этот район считался одним из самых безопасных в городе. Похожая ситуация на Подоле и в Соломенке.

Аренда квартир в историческом центре

Прошлой зимой городские власти также рекомендовали по возможности переждать сложный период в других регионах. Сейчас дополнительные сложности создает транспорт: из-за перекрытия Южного моста и ограничений на мостах Патона и "Метро" на обоих берегах образовались пробки, и дорога между ними занимает несколько часов.

Ранее сообщалось, что утром 2 октября Киев столкнулся с транспортным коллапсом: движение между берегами на нескольких мостах было ограничено частично или полностью. Причиной стали российские атаки — только за сутки по Южному мосту было зафиксировано как минимум четыре попадания.

Кроме того, мы писали, что Кремль наносит удары по гражданской инфраструктуре и школам столицы с конкретной целью — заставить жителей массово покинуть Киев. Такую оценку дал президент Владимир Зеленский.