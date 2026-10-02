ЗМІ пишуть, що орендарі залишають столицю: де в Києві найбільше вільних квартир

Ринок оренди в столиці помітно змінився: вільних квартир стало більше, і найбільше їх на лівому березі. Фокус проаналізував карту пропозицій – частина орендарів через обстріли та транспортні труднощі переїжджають в інші області або перебираються за місто.

Восени 2026 року в Києві помітно побільшало вільного орендного житла – і це видно на карті пропозицій. Видання Фокус проаналізувало актуальні оголошення у додатку Bird й зафіксувало, у яких районах вільних квартир найбільше. Як повідомляє LIGA, через масовані атаки на столицю, зокрема і по цивільних будинках, а також блокування транспорту, кияни можуть дедалі частіше вибирати виїзд на захід України. Через це оренда у більш безпечних регіонах значно зросла.

Загальна кількість вільних квартир для оренди – більш ніж 14500. Найбільше пропозицій – на лівому березі: у Дніпровському районі карта показує 485 пропозицій, на Позняках – 352.

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Оренда квартир на лівому березі

Саме на лівий берег припали і регулярні обстріли, і наслідки транспортного колапсу після ударів по Південному мосту. Окрім Дніпровського району та Позняків, високі показники фіксують у Деснянському, на Осокорках і Троєщині.

На правому березі найбільше пропозицій у Шевченківському та Голосіївському районах. Карта показує 243 вільні квартири на Шулявці, 169 – у Голосієві, 160 – на Теремках і 123 – на Нивках.

Оренда квартир на правому березі

Доволі неочікувана картина в історичному центрі та новій забудові. У першому відкрито 117 пропозицій, у другому – 430. Варто зазначити, що донедавна цей район вважали одним із найбезпечніших у місті. Схожа ситуація на Подолі та Солом'янці.

Оренда квартир в історичному центрі

Минулої зими міська влада також радила за можливості перечекати складний період в інших регіонах. Наразі додає складнощів транспорт: через перекриття Південного мосту й обмеження на мостах Патона та Метро береги скували затори, і дорога між ними забирає години.

Раніше повідомлялося, що ранок 2 жовтня Київ зустрів транспортним колапсом: рух між берегами на кількох мостах обмежили частково або повністю. Причиною стали російські атаки – лише за добу в Південний міст зафіксували щонайменше чотири влучання.

Крім того, ми писали, що удари по цивільній інфраструктурі та школах столиці Кремль завдає з конкретною метою – змусити мешканців масово покинути Київ. Таку оцінку дав президент Володимир Зеленський.