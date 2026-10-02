Путін хоче, щоб кияни виїхали: Зеленський назвав справжню мету ударів по столиці (відео)

Кремль завдає ударів по цивільній інфраструктурі та школах Києва з конкретною метою – змусити мешканців масово покинути столицю. Таку оцінку дав президент Володимир Зеленський.

Удари по столиці Росія планує з огляду на американський політичний календар. Володимир Зеленський заявив, що стратегія ескалації Кремля має чіткий часовий і політичний орієнтир – проміжні вибори у США. Про це президент говорив із журналістами іспанського видання El País просто біля однієї з київських шкіл, у яку влучив російський БпЛА.

За словами президента, обстріли цивільної інфраструктури та навчальних закладів мають дві цілі – показати уявну міць РФ і щмусити киян їхати із міста.

Глава держави зауважив, що нинішня тактика ворога скопійована з початку повномасштабної війни. Тоді Москва розраховувала паралізувати державу, знелюднивши столицю, і зараз повертається до тих самих лекал.

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Зеленський не приховує проблем: протидіяти ударам складніше через нестачу ресурсів і прогалини в міжнародному санкційному режимі. Саме завдяки цим дірам Росія й далі наростає військовий потенціал – за мовчазного сприяння Китаю та Індії.

Попри всі спроби ворога, президент переконаний, що Україна витримає, а столиця залишиться непохитним центром опору.

Раніше повідомлялося, що ранок 2 жовтня Київ пережив у транспортному колапсі: рух між берегами на кількох мостах обмежили частково або повністю. Причиною стали російські атаки – лише за добу в Південний міст зафіксували щонайменше чотири влучання.

Крім того, ми писали, що на військові потреби у 2027 році Росія планує спрямувати 17,1 трлн рублів ($205 млрд). Це більш ніж на 40% перевищує видатки, заплановані на 2026 рік, і майже на 380% – показник довоєнного 2021-го.