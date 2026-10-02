Путін готується до багаторічної війни: Кремль закладає рекордні витрати на війну, — Bloomberg

Росія планує витратити на військові потреби у 2027 році 17,1 трлн рублів ($205 млрд), що більш ніж на 40% перевищує заплановані на 2026 рік видатки та майже на 380% показник довоєнного 2021 року.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg.

За даними видання, новий бюджет свідчить про те, що Москва готується до продовження війни в Україні протягом наступних років.

У 2028 році військові витрати Росії, за прогнозом, становитимуть 16,6 трлн рублів, а у 2029-му — 16,3 трлн рублів. Таким чином, після різкого збільшення у 2027 році видатки мають знизитися лише незначно.

Це суттєво відрізняється від планів Москви роком раніше. Тоді російська влада розраховувала стримати зростання військових витрат, скоротити дефіцит бюджету та відновити резерви, виснажені через війну.

За даними Bloomberg, новий бюджет формують на тлі того, що переговори за посередництва США фактично зайшли в глухий кут, а Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі.

Видео дня

“Путін підвищує ставки”, — заявив Кірілл Рогов, керівник дослідницької групи Re: Russia у Відні.

За його словами, Росія демонструє готовність продовжувати вкладати кошти у війну, тоді як Європі доведеться вирішувати, чи готова вона зберігати такий самий рівень підтримки України.

Російське Міністерство фінансів повідомило, що кошти передбачені, зокрема, на озброєння та військову техніку, виплати військовослужбовцям і допомогу їхнім сім’ям, а також модернізацію підприємств оборонно-промислового комплексу.

За оцінкою аналітика Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніса Клуге, значна частина додаткових військових витрат може бути спрямована на виробництво озброєнь. Він зазначив, що Росія виробляє великі обсяги ракет і дронів, а тривалі бойові дії призвели до виснаження запасів боєприпасів.

Збільшення військових витрат відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів. Оцінку дефіциту бюджету РФ на 2026 рік підвищили з 1,6% до 3,2% ВВП. Також уряд збільшує запозичення та використовує ліквідну частину Фонду національного добробуту.

Водночас Клуге зазначив, що саме збільшення військових витрат не є доказом підготовки Росії до прямої війни з НАТО. За його словами, основною причиною зростання витрат є зміна характеру війни, зокрема удари України по цілях у глибокому тилу РФ, що змушує Москву витрачати більше на власну оборону.

Він додав, що можливість російської атаки на країну НАТО “не можна не враховувати”.

Раніше повідомлялося, що Путін відкинув пропозицію України щодо двостороннього припинення ударів по енергетичних об’єктах, назвавши її безглуздою.

Президент Володимир Зеленський до цього заявляв, що Україна розглядає три напрями для можливого припинення вогню: енергетичне та морське перемир’я, а також тристоронні переговори за ініціативою США.

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський також заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією.