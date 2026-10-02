Путин готовится к многолетней войне: Кремль закладывает рекордные расходы на войну, — Bloomberg

Россия планирует потратить на военные нужды в 2027 году 17,1 трлн рублей ($205 млрд), что более чем на 40% превышает запланированные на 2026 год расходы и почти на 380% — показатель довоенного 2021 года.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

По данным издания, новый бюджет свидетельствует о том, что Москва готовится к продолжению войны в Украине в течение следующих лет.

В 2028 году военные расходы России, согласно прогнозу, составят 16,6 трлн рублей, а в 2029-м — 16,3 трлн рублей. Таким образом, после резкого увеличения в 2027 году расходы должны снизиться лишь незначительно.

Это существенно отличается от планов Москвы годом ранее. Тогда российские власти рассчитывали сдержать рост военных расходов, сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, истощенные в результате войны.

По данным Bloomberg, новый бюджет формируется на фоне того, что переговоры при посредничестве США фактически зашли в тупик, а Россия продолжает наносить удары по украинским городам и инфраструктуре.

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"Путин повышает ставки", — заявил Кирилл Рогов, руководитель исследовательской группы Re: Russia в Вене.

По его словам, Россия демонстрирует готовность и дальше вкладывать средства в войну, тогда как Европе придется решать, готова ли она сохранять тот же уровень поддержки Украины.

Министерство финансов России сообщило, что средства предусмотрены, в частности, на вооружение и военную технику, выплаты военнослужащим и помощь их семьям, а также на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По оценке аналитика Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности Яниса Клуге, значительная часть дополнительных военных расходов может быть направлена на производство вооружений. Он отметил, что Россия производит большие объемы ракет и дронов, а длительные боевые действия привели к истощению запасов боеприпасов.

Увеличение военных расходов происходит на фоне ухудшения состояния российских государственных финансов. Оценка дефицита бюджета РФ на 2026 год была повышена с 1,6% до 3,2% ВВП. Также правительство увеличивает заимствования и использует ликвидную часть Фонда национального благосостояния.

В то же время Клуге отметил, что само по себе увеличение военных расходов не является доказательством подготовки России к прямой войне с НАТО. По его словам, основной причиной роста расходов является изменение характера войны, в частности удары Украины по целям в глубоком тылу РФ, что вынуждает Москву тратить больше на собственную оборону.

Он добавил, что вероятность российского нападения на страну-члена НАТО "нельзя не учитывать".

Ранее сообщалось, что Путин отклонил предложение Украины о двустороннем прекращении ударов по энергетическим объектам, назвав его бессмысленным.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассматривает три направления для возможного прекращения огня: энергетическое и морское перемирие, а также трехсторонние переговоры по инициативе США.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский также заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией.