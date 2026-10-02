Путин хочет, чтобы киевляне уехали: Зеленский назвал цель ударов по столице (видео)

Кремль наносит удары по гражданской инфраструктуре и школам Киева с конкретной целью — заставить жителей массово покинуть столицу. Такую оценку дал президент Владимир Зеленский.

Россия планирует удары по столице с учетом американского политического календаря. Владимир Зеленский заявил, что стратегия эскалации Кремля имеет четкий временной и политический ориентир — промежуточные выборы в США. Об этом президент говорил с журналистами испанского издания El País прямо возле одной из киевских школ, в которую попал российский БПЛА.

По словам президента, обстрелы гражданской инфраструктуры и учебных заведений преследуют две цели — продемонстрировать мнимую мощь РФ и заставить киевлян покинуть город.

Глава государства отметил, что нынешняя тактика врага скопирована с начала полномасштабной войны. Тогда Москва рассчитывала парализовать государство, опустошив столицу, и сейчас возвращается к тем же шаблонам.

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Зеленский не скрывает проблем: противодействовать ударам сложнее из-за нехватки ресурсов и пробелов в международном режиме санкций. Именно благодаря этим пробелам Россия продолжает наращивать военный потенциал — при молчаливом содействии Китая и Индии.

Несмотря на все попытки врага, президент убежден, что Украина выстоит, а столица останется непоколебимым центром сопротивления.

Ранее сообщалось, что утром 2 октября Киев оказался в транспортном коллапсе: движение между берегами на нескольких мостах было ограничено частично или полностью. Причиной стали российские атаки — только за сутки по Южному мосту было зафиксировано как минимум четыре попадания.

Кроме того, мы писали, что на военные нужды в 2027 году Россия планирует выделить 17,1 трлн рублей ($205 млрд). Это более чем на 40% превышает расходы, запланированные на 2026 год, и почти на 380% — показатель довоенного 2021 года.