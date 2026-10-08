Из Киева за 17 тысяч — в Ужгород за 31 500: как страх блэкаутов перевернул рынок аренды (инфографика)

Столицу покидает всё больше киевлян: после обстрелов и введения графиков отключений света люди спешно ищут жильё в западных регионах и за границей. Рынок аренды лихорадит — в Киеве число объявлений о сдаче квартир выросло на 66% с августа, а цены поползли вниз. В западных городах, наоборот, предложение резко сократилось, а аренда подорожала. Эксперты предупреждают: основная волна выезда ещё впереди — с началом отопительного сезона.

Последние обстрелы и последующие за ними графики отключения света подталкивают киевлян, которые до этого решили, что как-нибудь да перезимуют в своих квартирах, всё-таки последовать совету мэра Кличко и уехать из столицы. Вот только вариантов осталось не так уж много: самые прозорливые ещё летом, после неутешительных прогнозов энергетических экспертов, успели снять жильё по ещё более-менее приемлемой цене, так как сейчас ценники на аренду, особенно на западной Украине, резко подскочили. И выбор заметно сократился.

По сути, рынок аренды недвижимости лихорадит уже несколько месяцев. По статистическим данным агентства ЛУН, в Киеве количество объявлений об аренде квартир выросло на 66% за период с 1 августа по 2 октября 2026 года. Отток арендаторов начался в августе и не прекращается по сей день. С 25 сентября по 2 октября количество объявлений в столице увеличилось ещё на 5,4%. В Одессе такая же картина, хотя там за последнюю неделю исследования появилось свободных квартир больше на 3,2%.

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Но и другие города тоже отметили отток людей. В Запорожье — на 79%, а в Сумах — на 78% увеличилось количество квартир под сдачу. При этом в ряде западных городов выбор жилья для аренды существенно снизился. В Черновцах объявлений стало меньше на 65%, в Ужгороде — на 61%, а в Ивано-Франковске — на 59%.

При том что этим летом, как сообщал "ОЛХ Недвижимость", подорожала аренда однокомнатных квартир в Харькове (+40%), Запорожье (+33%), Сумах (+27%), Одессе (+26%). И это не говоря уже о западных регионах. Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры был и остаётся Ужгород.

Стоимость аренды квартир в Украине осенью 2026 года — инфографика Фокуса Фото: Фокус

В Киеве за последний месяц арендные ставки на однокомнатные квартиры снизились на 2,76% — до 17 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные подешевели на 7,4% — до 25 тысяч гривен, "трёшки" — почти на 11% — до 40 тысяч гривен.

Арендодатели готовы сами платить риелтору, лишь бы он нашёл жильцов

Основной отток населения из Киева будет с началом отопительного сезона, особенно если начнутся морозы, а ситуация с отоплением и электроэнергией будет ухудшаться, считает заместитель председателя правления АФНУ Владислав Кулишенко.

"Можно сказать, что уже прошла первая волна выезда из столицы, но стоит ждать следующую. Постоянные обстрелы, графики подачи света, приближающийся отопительный сезон, который может не начаться для некоторых жителей, удары по мостам и паника, что могут отрезать левый берег и будет коллапс — всё это сильно меняет рынок. Квартиры на Левом берегу стали пользоваться меньшим спросом и даже подешевели. Там сейчас снимают те, кто работает дистанционно или же где-то на Левом берегу. Спрос на недвижимость в отдалённых районах, таких как Троещина и ДВРЗ, вообще застыл. Но больше всего на рынок аренды, как на Левом, так и на Правом берегу, повлияли графики отключения света. Рынок аренды вообще замер: если и спрашивают, то очень недорогую недвижимость", — рассказывает Фокусу риелтор.

Если и появляется клиент с деньгами, то он ищет не просто квартиру с ремонтом, в тихом районе, куда вообще не прилетает и даже мимо не пролетает ничего, на нижних этажах, желательно с паркингом. Но главный запрос — чтобы была система жизнеобеспечения: инверторы, генераторы для лифта, для насоса на воду, отопление, желательно индивидуальное или же стабильное. А сегодня найти в аренду полностью энергонезависимое жильё очень сложно, даже невозможно.

"Сегодня даже дешевле уехать в другой регион из столицы, особенно если там есть родственники, чем покупать и устанавливать в своём жилье инверторы, зарядные станции и прочие гаджеты. Да, рынок отреагировал на приезд киевлян поднятием аренды и стоимости квадратного метра в более спокойных регионах. Общался со своими коллегами из Винницы — там сейчас сложно найти квартиру в аренду. Они даже для своих родственников не могут снять нормальное жильё по адекватной цене, а ведь там тоже поднялась цена", — объясняет Кулишенко.

Но кто не может из-за работы уехать в другой регион, те ищут жильё в пригороде.

Уже цены в Вышгороде, Броварах, Ирпене и Буче сравнялись, а в некоторых случаях даже превысили киевские. Пригород, где в большинстве дома с автономным отоплением, сейчас пользуется повышенным спросом. Ну, и, конечно, спрос на частные дома повышенный недалеко от столицы, подчёркивает риелтор.

"Учитывая, что все пугали: выезжайте, выезжайте из Киева. Ну, вот люди, соответственно, прореагировали. Они уже поняли, что власти о них никто не позаботится. Надо брать всё в свои руки. Поэтому произошёл вот такой вот отток. И в Киев перестали ехать, поэтому сегодня больше предложений аренды, чем арендаторов. И цены на аренду понижаются, а кто из арендодателей не снижает стоимость, тот сдаёт квартиру месяцами. Хотя сейчас появилась новая тенденция в Киеве: сейчас риелтору предлагают заплатить проценты сами арендодатели, особенно если хотят её быстрее сдать. И это правильно, они же зарабатывают на сдаче квартир", — отмечает Кулишенко.

Отток населения из Киева — минус для экономики, но не критический

Отток киевлян — это безусловно минус для экономики города, потому что уменьшение населения любой общины — это сужение внутреннего рынка потребления товаров и услуг, подчёркивает экономический эксперт Андрей Новак. И это означает меньшие объёмы продаж товаров и услуг и, соответственно, меньшие налоги, уплаченные от юридических лиц и частично от физических, если выезд сопровождается потерей работы. Хотя это не всегда так, но если выезд из города равен потере работы в городе, то это ещё и минус плательщиков налогов физических лиц.

"Это приведёт к уменьшению доходной части городского бюджета Киева, но для такого города, как Киев, это не критично, потому что основная доля заработка и доходов городского бюджета в столице Украины — это доходы от зарегистрированных нерезидентов. То есть иностранных компаний, ну, в частности, 40% всех иностранных компаний, зарегистрированных в Украине, зарегистрированы в городе Киев. И поэтому доходы от них, от этих иностранных компаний или представительств иностранных компаний — это основа доходов городского бюджета. Ну, и как основа наиболее высокооплачиваемых работников, ну, и соответственно, плательщиков налогов, крупных и средних плательщиков налогов физических и юридических лиц", — рассказывает Фокусу экономист.

Поэтому, по словам эксперта, для такого города, как Киев, определённое сокращение населения не является настолько критичным, как, например, для любого другого, где нет такой большой доли зарегистрированных нерезидентов. Поэтому Киев выживет, особенно учитывая то, что киевский городской бюджет — это один из немногих, фактически один из пяти местных бюджетов, которые являются профицитными.

"И поэтому, даже если происходит определённое уменьшение населения в Киеве, это немного уменьшит профицит городского бюджета, но тем не менее он будет всё равно в плюсах. Что фантастично для практически всех местных бюджетов, кроме ещё трёх-четырёх в Украине, которые являются профицитными, как киевские", — подчёркивает эксперт.

Сейчас уже выезжают те, кто боится опасности и готовы даже ценой потери работы выехать в более безопасный регион Украины или за границу. Но большая часть тех, кто имеет за что и имеет куда выехать, уже выехала, особенно в первые годы по масштабному вторжению в 22-м и 23-м годах, отмечает эксперт.

Ведь именно сегодня главным критерием для выезда из Киева является то, чтобы была работа, было за что арендовать дорогую недвижимость на западе страны. Ну и многие поедут за границу, где ещё смогут получить бесплатное жильё, пособие и гарантию безопасности, считают эксперты.

Как писал Фокус, чтобы отрезать Левый берег от Правого, России не обязательно сбрасывать киевские мосты в Днепр. Достаточно повредить их так, чтобы движение пришлось перекрыть — и город получит многокилометровые пробки, сбои в логистике и фактический транспортный локдаун.

Россия так же начала охоту на высоковольтные линии электропередачи, применив для этого новый тип дронов со специальной боевой частью. В последний день сентября под ударом оказались ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и сразу три ЛЭП, повреждение которых привело к отключениям в Киеве.