Із Києва за 17 тисяч — до Ужгорода за 31 500: як страх блекаутів перевернув ринок оренди (інфографіка)

Столицю залишає дедалі більше киян: після обстрілів та запровадження графіків відключень електроенергії люди поспішно шукають житло у західних регіонах та за кордоном. Ринок оренди переживає бурхливі зміни — у Києві кількість оголошень про здачу квартир зросла на 66% порівняно із серпнем, а ціни почали знижуватися. У західних містах, навпаки, пропозиція різко скоротилася, а оренда подорожчала. Експерти попереджають: основна хвиля виїзду ще попереду — з початком опалювального сезону.

Останні обстріли та графіки відключення світла, що послідували за ними, спонукають киян, які до цього вирішили, що якось там перезимують у своїх квартирах, все-таки дослухатися до поради мера Кличка й виїхати зі столиці. Ось тільки варіантів залишилося не так вже й багато: найпрозорливіші ще влітку, після невтішних прогнозів енергетичних експертів, встигли зняти житло за ще більш-менш прийнятною ціною, оскільки зараз ціни на оренду, особливо на заході України, різко підскочили. І вибір помітно скоротився.

По суті, ринок оренди нерухомості переживає бурхливі зміни вже кілька місяців. За статистичними даними агентства ЛУН, у Києві кількість оголошень про оренду квартир зросла на 66% за період з 1 серпня по 2 жовтня 2026 року. Відтік орендарів розпочався в серпні й триває донині. З 25 вересня по 2 жовтня кількість оголошень у столиці збільшилася ще на 5,4%. В Одесі спостерігається така сама ситуація, хоча там за останній тиждень дослідження кількість вільних квартир зросла на 3,2%.

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Але й інші міста також зафіксували відтік населення. У Запоріжжі кількість квартир, що здаються в оренду, зросла на 79%, а в Сумах — на 78%. Водночас в низці західних міст вибір житла для оренди суттєво зменшився. У Чернівцях оголошень стало менше на 65%, в Ужгороді — на 61%, а в Івано-Франківську — на 59%.

Водночас цього літа, як повідомляв "ОЛХ Нерухомість", подорожчала оренда однокімнатних квартир у Харкові (+40%), Запоріжжі (+33%), Сумах (+27%), Одесі (+26%). І це не кажучи вже про західні регіони. Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири був і залишається Ужгород.

Вартість оренди квартир в Україні восени 2026 року — інфографіка Фокусу Фото: Фокус

У Києві за останній місяць орендні ставки на однокімнатні квартири знизилися на 2,76% — до 17 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири подешевшали на 7,4% — до 25 тисяч гривень, "трійки" — майже на 11% — до 40 тисяч гривень.

Орендодавці готові самі платити рієлтору, аби тільки він знайшов мешканців

Основний відтік населення з Києва відбудеться з початком опалювального сезону, особливо якщо настануть морози, а ситуація з опаленням та електроенергією погіршуватиметься, вважає заступник голови правління АФНУ Владислав Кулішенко.

"Можна сказати, що перша хвиля виїзду зі столиці вже минула, але варто очікувати наступну. Постійні обстріли, графіки подачі світла, наближення опалювального сезону, який для деяких мешканців може й не розпочатися, удари по мостах і паніка, що можуть відрізати лівий берег і станеться колапс — усе це суттєво змінює ринок. Квартири на Лівому березі стали користуватися меншим попитом і навіть подешевшали. Там зараз знімають житло ті, хто працює дистанційно або ж десь на Лівому березі. Попит на нерухомість у віддалених районах, як-от Троєщина та ДВРЗ, взагалі завмер. Але найбільше на ринок оренди, як на Лівому, так і на Правому березі, вплинули графіки відключення світла. Ринок оренди взагалі завмер: якщо й є попит, то лише на дуже недорогу нерухомість", — розповідає Фокусу рієлтор.

Якщо й з’являється клієнт із грошима, то він шукає не просто квартиру з ремонтом, у тихому районі, куди взагалі нічого не прилітає і навіть не пролітає повз, на нижніх поверхах, бажано з паркінгом. Але головна вимога — щоб була система життєзабезпечення: інвертори, генератори для ліфта, для насоса на воду, опалення, бажано індивідуальне або ж стабільне. А сьогодні знайти в оренду повністю енергонезалежне житло дуже складно, навіть неможливо.

"Сьогодні навіть дешевше виїхати зі столиці в інший регіон, особливо якщо там є родичі, ніж купувати й встановлювати у своєму житлі інвертори, зарядні станції та інші гаджети. Так, ринок відреагував на приїзд киян підвищенням орендної плати та вартості квадратного метра в спокійніших регіонах. Спілкувався зі своїми колегами з Вінниці — там зараз складно знайти квартиру в оренду. Вони навіть для своїх родичів не можуть зняти нормальне житло за адекватною ціною, адже там теж піднялася ціна", — пояснює Кулішенко.

Але ті, хто через роботу не може виїхати в інший регіон, шукають житло в передмісті.

Ціни у Вишгороді, Броварах, Ірпені та Бучі вже зрівнялися, а в деяких випадках навіть перевищили київські. Передмістя, де більшість будинків має автономне опалення, зараз користується підвищеним попитом. Ну і, звісно, підвищений попит спостерігається на приватні будинки неподалік від столиці, підкреслює рієлтор.

"З огляду на те, що всі лякали: виїжджайте, виїжджайте з Києва. Ну, от люди, відповідно, відреагували. Вони вже зрозуміли, що влада про них не подбає. Треба брати все у свої руки. Тому й стався ось такий відтік. І до Києва перестали їхати, тому сьогодні пропозицій оренди більше, ніж орендарів. І ціни на оренду знижуються, а хто з орендодавців не знижує вартість, той здає квартиру місяцями. Хоча зараз у Києві з’явилася нова тенденція: зараз самі орендодавці пропонують рієлтору заплатити комісію, особливо якщо хочуть швидше здати квартиру. І це правильно, адже вони ж заробляють на здачі квартир", — зазначає Кулішенко.

Відтік населення з Києва — негативний чинник для економіки, але не критичний

Відтік киян — це, безперечно, мінус для економіки міста, адже зменшення чисельності населення будь-якої громади означає звуження внутрішнього ринку споживання товарів і послуг, підкреслює економічний експерт Андрій Новак. А це означає менші обсяги продажів товарів і послуг і, відповідно, менші податки, сплачені юридичними особами та частково фізичними особами, якщо виїзд супроводжується втратою роботи. Хоча це не завжди так, але якщо виїзд із міста означає втрату роботи в місті, то це ще й мінус платників податків серед фізичних осіб.

"Це призведе до зменшення дохідної частини міського бюджету Києва, але для такого міста, як Київ, це не є критичним, оскільки основна частка надходжень міського бюджету в столиці України — це доходи від зареєстрованих нерезидентів. Тобто іноземних компаній, зокрема, 40% усіх іноземних компаній, зареєстрованих в Україні, зареєстровані в місті Києві. І тому доходи від них, від цих іноземних компаній або представництв іноземних компаній — це основа доходів міського бюджету. Ну, і як основа найбільш високооплачуваних працівників, ну, і відповідно, платників податків, великих і середніх платників податків — фізичних та юридичних осіб", — розповідає Фокусу економіст.

Тому, за словами експерта, для такого міста, як Київ, певне скорочення населення не є настільки критичним, як, наприклад, для будь-якого іншого, де немає такої великої частки зареєстрованих нерезидентів. Тому Київ виживе, особливо з огляду на те, що київський міський бюджет — це один із небагатьох, фактично один із п’яти місцевих бюджетів, які є профіцитними.

"І тому, навіть якщо в Києві спостерігається певне зменшення чисельності населення, це дещо зменшить профіцит міського бюджету, але, тим не менш, він все одно залишатиметься у плюсі. Що є фантастичним для практично всіх місцевих бюджетів, крім ще трьох–чотирьох в Україні, які, як і київський, є профіцитними", — підкреслює експерт.

Зараз уже виїжджають ті, хто боїться небезпеки й готовий навіть ціною втрати роботи виїхати в безпечніший регіон України або за кордон. Але більша частина тих, хто має за що і куди виїхати, вже виїхала, особливо в перші роки після масштабного вторгнення у 22-му та 23-му роках, зазначає експерт.

Адже саме сьогодні головним критерієм для виїзду з Києва є наявність роботи, щоб було з чого орендувати дорогу нерухомість на заході країни. Ну і багато хто поїде за кордон, де ще зможе отримати безкоштовне житло, допомогу та гарантію безпеки, вважають експерти.

Як писав Фокус, щоб відрізати Лівий берег від Правого, Росії не обов’язково зносити київські мости у Дніпро. Достатньо пошкодити їх так, щоб рух довелося перекрити — і місто отримає багатокілометрові затори, збої в логістиці та фактичний транспортний локдаун.

Росія також розпочала атаку на високовольтні лінії електропередачі, застосувавши для цього новий тип дронів зі спеціальною бойовою частиною. В останній день вересня під ударом опинилися ТЕЦ, ТЕС, ГЕС і одразу три ЛЕП, пошкодження яких призвело до відключень у Києві.