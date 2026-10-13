Провалил подготовку к зиме: нардепы вызвали Кличко в Раду, мэр мгновенно отреагировал (видео)

Народный депутат Марьяна Безуглая предложила вызвать мэра Киева Виталия Кличко в Верховную Раду. Депутаты поддержали предложение, и 14 октября мэр выступит с трибуны парламента. Какие вопросы могут интересовать депутатов на фоне усиления ударов со стороны РФ и регулярных отключений света и воды?

Предложение Безуглой в отношении Кличко прозвучало в полдень 13 сентября, когда Рада возобновила работу после воздушной тревоги. Во время пленарного заседания, которое транслировалось на YouTube-канале "Рада", народные депутаты проголосовали за предложение. Безуглая заявила, что причиной вызова стала ситуация в Киеве.

Представительница президентской партии "Слуга народа" подчеркнула, что речь идет не о политических вопросах, касающихся мэра, а о том, что он ни разу еще не появлялся в Раде.

"Вы видите, что происходит со столицей. Мы ни разу не выслушали Кличко, и этот вопрос не касается политических партий и сил", — сказала она.

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В Telegram-канале народного депутата также указано, что народные депутаты вызвали мэра Киева в парламент, но четко не указано, что именно ее беспокоит: интенсивность ударов РФ, повреждения энергетических объектов, перебои с водой и канализацией, возможные проблемы с отоплением или в целом подготовка столицы к зиме.

Фото: Скриншот

Накануне, вечером 12 октября, Безуглая опубликовала еще один пост о Кличко, в котором заявила, что чиновник должен уйти в отставку.

Фото: Скриншот

Верховная Рада поддержала предложение Безуглой: 150 голосов "за", 8 — "против", 9 — "воздержались".

Фото: Скриншот

Ситуация в Киеве — реакция Кличко на обвинения

Через полчаса после голосования в Раде появилось заявление Кличко по поводу сложившейся ситуации. Чиновник написал, что его обвиняют в срыве отопительного сезона, который "еще не начался". Далее он пожаловался на то, что у местного самоуправления отобрали полномочия, а также заверил, что не уйдет с должности. Мэр отметил, что он своевременно информирует людей о ходе подготовки: не уточнил, все ли в порядке с этими процессами. Кличко напомнил об интенсивных обстрелах Киева, об отключениях света, о разрушении электросетей.

"Мэр не отвечает за противовоздушную оборону. Город Киев был и остается ключевой целью врага", — подчеркнул мэр.

Отметим, что Фокус писал о ситуации в Киеве после новых ударов РФ осенью 2026 года. В частности, после атаки 8 октября стало известно об отключении электроснабжения Киевского метрополитена: остановились все линии и эскалаторы. Тогда же в некоторых районах пропало водоснабжение или снизилось давление воды в трубах. Кроме того, появилась информация о проблемах с канализацией, поскольку система перестала принимать стоки Борщаговской общины. Через несколько часов после обстрелов ситуация начала улучшаться: "ДТЭК" восстанавливала сеть, запускали поезда, общественный электротранспорт и водяные насосы.

Напоминаем, что 8 октября мэр Кличко рассказал западным СМИ о подготовке Киева к зиме и объяснил, как людям вести себя в "режиме выживания" столицы.