Провалив підготовку до зими: нардепи викликали Кличка у Раду, мер миттю відреагув (відео)

Народна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала викликати міського голову Києва Віталія Кличка у Верховну Раду. Нардепи підтримали пропозицію, і 14 жовтня мер з'явиться на трибуні парламенту. Які питання можуть цікавити нардепів на тлі посилення ударів РФ та регулярних відключень світла та води?

Пропозиція Безуглої щодо Кличка пролунала опівдні 13 вересня, коли Рада відновила роботу після повітряної тривоги. Під час пленарного засідання, яке транслювалось на YouTube-каналі "Рада", нардепи проголосували за пропозицію. Безугла сказала, що причина виклику — ситуація у Києві.

Представниця президентської партії "Слуга народу" наголосила, що ідеться не про політичні питання на мера, а про те, що він жодного разу ще не приходив у Раду.

"Ви бачите, що відбувається зі столицею. Ми жодного разу не заслухали Кличка, і це питання не про політичні партії й сили", — сказала вона.

У Telegram-каналі нардепки також вказано, що нардепи викликали мера Києва у парламент, але чітко не вказано, що саме її турбує: чи інтенсивність ударів РФ, чи пошкодження енергетичних об'єктів, чи перебої з водою, каналізацією, чи можливі проблеми з опаленням, чи в цілому підготовка до столиці до зими.

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Напередодні, увечері 12 жовтня, Безугла опублікувала ще один допис про Кличка, у якому заявила, що посадовець має піти з посади.

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Верховна Рада підтримала пропозицію Безуглої: було 150 голосів "за", 8 — "проти", 9 — "утримались".

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Ситуація у Києві — реакція Кличка на обвинувачення

Через пів години після голосування у Раді з'явилась заява Кличка щодо ситуації. Посадовець написав, що його обвинувачують у зриві опалювального сезону, який "ще не почався". Далі — поскаржився на те, що у місцевого самоврядування забрали повноваження, і також запевнив, що не піде з посади. Мер зауважив, що він вчасно інформує людей про хід підготовки: не уточнив, чи з цими процесами все гаразд. Кличко нагадав про інтенсивні обстріли Києва, про вимикання світла, про руйнування електромереж.

"Міський голова не відповідає за протиповітряну оборону. Місто Київ було і залишається ключовою метою ворога", — наголосив міський голова.

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію в Києві після нових ударів РФ восени 2026 року. Зокрема, після атаки 8 жовтня стало відомо про зникнення електропостачання Київського метрополітену: спинились усі гілки та ескалотори. Тоді ж у частині районів зникло водопостачання або знмешився тиск води у трубах. Крім того, з'явилась інформація про проблеми з каналізацією, оскільки система перестала приймати стоки Борщагівської громади. Через кілька годин після обстрілів ситуація покращувалась: ДТЕК відновлювала мережу, запускали потяги, громадський електротранспорт та водні насоси.

Нагадуємо, 8 жовтня мер Кличко розповів західним медіа про підготовку Києва до зими та сказав, що робити людям у "режимі виживання" столиці.