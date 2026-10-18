Массовые протесты во Франции: задержано более 400 человек, в Лиможе обрушилось историческое здание мэрии (видео)

В субботу, 17 октября, массовые протесты охватили всю Францию. Демонстрации против роста цен на жилье и плохих условий в школах сопровождались насильственными столкновениями, пожарами и мародерством. Правоохранители уже задержали около 400 протестующих.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в 110 маршах по всей стране приняли участие около 550 000 человек. По данным организаторов, в том числе профсоюза CGT и студенческих организаций, на улицы вышли около 800 000 демонстрантов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Нуньес заявил, что протестующими выступили "чрезвычайно агрессивные, радикальные ультралевые группировки". Они, по его словам, якобы намеренно искали столкновений с полицией и направляли свою агрессию против общественных зданий, в частности мэрий и органов местного самоуправления. Кроме того, по утверждениям чиновника, к митингующим присоединились преступники, готовые грабить магазины. Большинство задержанных правоохранительными органами лиц оказались взрослыми.

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Демонстранты во Франции вступали в столкновения с полицией и нападали на здания Фото: Скрин видео

Президент страны Эммануэль Макрон, комментируя массовые демонстрации, заявил, что те, кто повредил имущество, напал на правительственные учреждения и предприятия, а также даже разграбил городские советы, будут привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом.

"Мы будем солидарны в борьбе против тех, кто сеет хаос… и кто мешает людям мирно выражать свои требования", — написал Макрон в сети X.

Во Франции задержали около 400 человек, участвовавших в протестах Фото: Скрин видео

По информации AP News, в Париже во время протестов полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить людей в капюшонах и масках, которые бросали в правоохранителей фейерверки, брусчатку и другие предметы на площади Республики. По просьбе полиции в субботу были закрыты отдельные станции метро в столице, в частности те, что расположены вблизи Елисейских полей, а также вблизи президентского дворца, парламента и правительственных зданий. В результате некоторых столкновений люди получили ранения.

В третьем по величине городе Франции — Лионе — не менее 20 000 демонстрантов приняли участие в антиправительственных демонстрациях. В результате столкновений в местном туристическом бюро вспыхнул пожар.

В Марселе были повреждены несколько магазинов и отделение муниципальной полиции, а протестующие на короткое время ворвались в вестибюль мэрии. Как пишет DW со ссылкой на AFP, активисты проломали входную дверь с помощью металлических ограждений.

Нуньес также сообщил об актах насилия со стороны групп людей в масках в отношении зданий местных властей в Бордо, о попытках проникновения в мэрии Лилля и Кале, а также в полицейский участок в Бресте. Вспышки насилия среди демонстрантов были зафиксированы и в Ренне, Тулузе, Монпелье и Гренобле.

В Лиможе в результате протестов подожгли историческое здание мэрии XIX века, которое, по словам местных властей, "в значительной степени утрачено". По состоянию на вечер субботы на месте продолжал бушевать сильный пожар.

Пожар в здании мэрии в Лиможе в результате протестов 17 октября

Стоит напомнить, что недовольство демонстрантов связано как с ростом стоимости жизни, так и с запланированными сокращениями расходов в сфере образования. Известно, что с середины сентября французские школьники требуют увеличения числа учителей, уменьшения численности классов и улучшения условий обучения.

Напомним, 17 октября у здания Киевской городской государственной администрации прошли протесты против мэра Виталия Кличко.

Ранее агентство Reuters сообщало, что более 1200 французских средних школ начали протесты из-за ряда проблем в сфере образования.