Бунт і піратство: чому мітингарі у Франції обрали "Веселого Роджера" символом протесту (фото)

Протести у Франції тривають кілька тижнів, а основна рушійна сила — молодь та студенти — активно використовують символіку з улюблених аніме та серіалів, а також персонажів косплею. Саме прапор "Веселого Роджера" спричинив серйозну дискусію в мережі.

На вулицях Франції серед мітингарів часто з'являється чорний прапор із усміхненим черепом у солом'яному капелюсі. Фанати аніме-культури відразу впізнали в ньому "Jolly Roger" — "Веселого Роджера", який є одним з елементів аніме One Piece, повідомляє Euronews.

"Іконографія (символів серед покоління Z — ред.) вже була присутня під час вересневих протестів у Франції 2025 року і знову з'явилася під час тривалих студентських протестів і вуличних демонстрацій. Зараз її помічають на протестах молодих людей у Бельгії, Італії та Греції", — пишуть журналісти.

ЗМІ вказує, що шоу One Piece швидко стало популярним саме у Франції, а манга з аніме, які стартували з 1997 року, вже пережила кілька оновлень та змін. Протягом років прапор "Усміхненого черепа" бачили на протестах багатьох країнах.

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Персонажі культового аніме "One Piece" про піратів і пошуки скарбів Фото: з відкритих джерел

"Це навряд чи несподіваний символ, адже він символізує свободу та опір утиску для різношерстих повстанців оригінального матеріалу. А тепер у реальному житті, звертаючись до розчарованої молоді та покоління Z, яке прагне бути почутим", — йдеться в матеріалі.

Журналісти вважають, що використання "Веселого Роджера" показує нерозривний зв'язок політики та культури. Така відсилка до культурних символів має велике значення для молодих активістів і покоління, яке обізнане в цифрових технологіях і використовує соціальні мережі для передачі своїх думок і страхів через культурні посилання.

"Це — варварство": шо думають японці та фанати аніме про використання прапора з OnePiece

Протилежну думку про використання символів і знаків з культового аніме мають фанати та представники фанклубів, зокрема в Японії. Портал Anime Spotlight зібрав серед японських підписників і реакцій у соцмережах загальну думку та враження від такого "трюку" французьких протестувальників.

"Японські фанати на X висловлюють своє обурення через використання аніме-образів у суперечливих виступах, кажучи про перетворення "прапор One Piece на символ тероризму". Інші вказували, що мітингарі використовували символи аніме задля "виправдання своїх злочинів", — вказано в тексті.

Портал додає, що такими діями французькі протестувальники ганьблять не тільки Японію та аніме, але й власну країну. Ще низка юзерів говорила, що такі люди "навіть не дивляться аніме", "не розуміють прихованих посилів у образах і діях", а користуються символами задля "слави та визнання в соцмережах заради лайків і шерів".

Відомий ресурс Fandomwire, який займається оглядом фанфіків, аніме та манги серед читачів, випустив матеріал, у якому проаналізував поведінку мітингарів у Франції та їх використання символів з культури молоді. Вони переконані в тому, що "Веселий Роджер" не обов'язково несе однаковий меседж на кожній демонстрації.

"Місцеві політичні обставини, вимоги протестувальників і індивідуальні мотиви можуть впливати на те, що символізує прапор. Одна людина може використати це, щоб виразити солідарність, а інша — як ширший символ бунту. Сама його присутність не може довести, що всі, хто його демонструє, підтримують одну й ту ж мету", — йдеться в тексті.

Це розрізнення, пише Fandomwire, може пояснити, чому деякі фанати цього аніме категорично виступають проти його використання. Вони переконані, що символи на протестах із відомих франшиз, можуть призвести до відторгнення та агресивної нав'язливості кліше про "погане".

"Вони можуть оцінити відданість "Солом'яних капелюхів" свободі, водночас хвилюючись, що прапор може асоціюватися з політичними позиціями чи діями, які вони не підтримують. Інші вважають, що застосування тем серіалу до реальних боротьби — це природне продовження того, що робить One Piece значущим для своєї аудиторії", — резюмується в матеріа.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Франції закрився Лувр через протести. За повідомленнями ЗМІ, локацію блокували протестувальники зі школи Лувра, а туристи перебувають за парканом території закладу.

Згодом стало відомо, що творці "Наруто" анонсують новий аніме-серіал і мангу. Творець всесвітньо відомої франшизи Масаші Кішімото також розкрив певні деталі про новинки для фанатів і давніх поціновувачів.