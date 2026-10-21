Бунт и пиратство: почему участники митингов во Франции выбрали "Веселого Роджера" символом протеста (фото)

Протесты во Франции продолжаются уже несколько недель, а основная движущая сила — молодежь и студенты — активно используют символику из любимых аниме и сериалов, а также персонажей косплея. Именно флаг "Весёлого Роджера" вызвал серьёзную дискуссию в сети.

На улицах Франции среди демонстрантов часто появляется черный флаг с улыбающимся черепом в соломенной шляпе. Поклонники аниме-культуры сразу узнали в нём "Jolly Roger" — "Весёлого Роджера", который является одним из элементов аниме "One Piece", сообщает Euronews.

"Иконография (символов поколения Z — прим. ред.) уже присутствовала во время сентябрьских протестов во Франции в 2025 году и вновь появилась в ходе продолжительных студенческих протестов и уличных демонстраций. Сейчас её замечают на протестах молодых людей в Бельгии, Италии и Греции", — пишут журналисты.

СМИ отмечает, что сериал "One Piece" быстро стал популярным именно во Франции, а манга и аниме, выходившие с 1997 года, уже претерпели несколько обновлений и изменений. На протяжении многих лет флаг "Улыбающегося черепа" можно было увидеть на протестах во многих странах.

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Персонажи культового аниме "One Piece" о пиратах и поисках сокровищ Фото: из открытых источников

"Это вряд ли неожиданный символ, ведь он олицетворяет свободу и сопротивление угнетению для разношёрстных повстанцев из оригинального материала. А теперь в реальной жизни, обращаясь к разочарованной молодежи и поколению Z, которое стремится быть услышанным", — говорится в материале.

Журналисты считают, что использование "Весёлого Роджера" демонстрирует неразрывную связь между политикой и культурой. Такая отсылка к культурным символам имеет большое значение для молодых активистов и поколения, которое хорошо разбирается в цифровых технологиях и использует социальные сети для передачи своих мыслей и опасений посредством культурных отсылок.

"Это — варварство": что думают японцы и фанаты аниме об использовании флага из "One Piece"

Противоположное мнение об использовании символов и знаков из культового аниме разделяют фанаты и представители фан-клубов, в частности в Японии. Портал Anime Spotlight собрал среди японских подписчиков и по отзывам в соцсетях общее мнение и впечатления от такого "трюка" французских протестующих.

"Японские фанаты в X выражают своё возмущение в связи с использованием аниме-образов в спорных выступлениях, говоря о превращении "флага One Piece в символ терроризма". Другие отмечали, что участники митинга использовали символы аниме для "оправдания своих преступлений", — говорится в тексте.

Портал добавляет, что такими действиями французские протестующие порочат не только Японию и аниме, но и собственную страну. Еще ряд пользователей отмечал, что такие люди "даже не смотрят аниме", "не понимают скрытых смыслов в образах и действиях", а используют символы ради "славы и признания в соцсетях ради лайков и репостов".

Известный ресурс Fandomwire, занимающийся обзором фанфиков, аниме и манги среди читателей, опубликовал материал, в котором проанализировал поведение участников митингов во Франции и их использование символов из молодежной культуры. Они убеждены в том, что "Весёлый Роджер" не обязательно несет одинаковый посыл на каждой демонстрации.

"Местные политические обстоятельства, требования протестующих и индивидуальные мотивы могут влиять на то, что символизирует флаг. Один человек может использовать его, чтобы выразить солидарность, а другой — как более широкий символ бунта. Само его наличие не может доказать, что все, кто его демонстрирует, поддерживают одну и ту же цель", — говорится в тексте.

Это различие, пишет Fandomwire, может объяснить, почему некоторые фанаты этого аниме категорически выступают против его использования. Они убеждены, что символы из известных франшиз, используемые на протестах, могут привести к отторжению и агрессивному навязыванию клише о "зле".

"Они могут ценить приверженность "Соломенных шляп" свободе, но в то же время опасаться, что флаг может ассоциироваться с политическими позициями или действиями, которые они не поддерживают. Другие считают, что применение тем сериала к реальной борьбе — это естественное продолжение того, что делает "One Piece" значимым для своей аудитории", — резюмируется в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, что во Франции Лувр закрылся из-за протестов. По сообщениям СМИ, здание блокировали протестующие из школы Лувра, а туристы находятся за оградой территории учреждения.

Впоследствии стало известно, что создатели "Наруто" анонсируют новый аниме-сериал и мангу. Создатель всемирно известной франшизы Масаши Кисимото также раскрыл некоторые подробности о новинках для фанатов и давних поклонников.