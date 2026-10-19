В Париже закрыли Лувр на фоне масштабных протестов: демонстранты перекрыли вход в музей (видео)

В столице Франции руководство Лувра закрыло вход для туристов на фоне масштабных протестов в Париже. В настоящее время вокруг музея собралось большое количество людей, которые блокируют входы и выходы из здания.

По сообщениям СМИ, место происшествия блокируют протестующие из школы Лувра, а туристы находятся за оградой территории учреждения. Кадры с места событий опубликовал французский журналист-фрилансер Люк Оффре.

"Студенты Школы Лувра с самого утра блокируют доступ к музею. Многие туристы ждут на площади перед входом", — отмечает журналист.

Издание The Local со ссылкой на AFP сообщает, что музей заблокирован и закрыт с 09:00 утра понедельника. Посетители пока не могут попасть в здание, а руководство музея признает, что к акции присоединились около 50 студентов Школы Лувра, которые не имеют "прямого отношения к самому музею, который используют лишь как "резонатор"".

Видео дня

"Мы с гордостью объявляем, что блокируем крупнейший в мире музей", — говорится в листовке протестующих.

По словам участников митинга, они сообщают о блокировании работы Лувра "не более чем до полудня". Однако на официальном сайте музея указано, что он "в настоящее время закрыт из-за студенческих протестов".

Ранее Фокус сообщал о том, как год назад неизвестные ограбили Лувр средь бела дня. Преступники похитили девять драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.

Впоследствии стало известно, что он заказал громкое ограбление музея. Двое подозреваемых утверждают, что их завербовал таинственный организатор.