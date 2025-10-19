Лувр закрылся после нападения: воры похитили драгоценности Наполеона

В Париже сегодня произошло дерзкое ограбление музея Лувр. Неизвестные похитили девять драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. После нападения музей временно прекратил работу.

Как сообщает The Economic Times, инцидент произошел утром, когда музей только открывался для посетителей. По данным французских властей, трое вооруженных мужчин в масках проникли в историческую галерею Аполлона, где хранятся реликвии французской короны. Нападавшие воспользовались грузовым лифтом, выходящим к набережной Сены, разбили стеклянные витрины и похитили девять ювелирных изделий, после чего скрылись на скутере.

Во время нападения никто не пострадал. Работники и посетители музея были заблокированы внутри помещения после введения экстренного режима безопасности. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила в соцсети X, что находится на месте происшествия вместе с правоохранителями.

Преступники действовали быстро и слаженно. Они использовали портативные бензопилы, чтобы открыть доступ к экспозиции. Полиция пока не подтвердила точное количество нападавших, но следствие рассматривает версию о группе как минимум из трех человек.

Как сообщает Le Parisien, злоумышленники попали в музей через часть фасада, где ведутся ремонтные работы. Это позволило им избежать системы контроля и попасть непосредственно в галерею Аполлона, где выставлены драгоценности, принадлежавшие французским монархам и императорам. Именно там, по данным следствия, хранились ювелирные изделия, связанные с Наполеоном Бонапартом.

Эксперты пока не оценивают точную стоимость похищенных артефактов, но отмечают, что потери могут быть колоссальными. Галерея Аполлона, созданная по приказу Людовика XIV, является одной из самых ценных частей Лувра, где выставлены коронные драгоценности Франции.

Представители музея сообщили, что Лувр будет оставаться закрытым "по исключительным причинам" до завершения следственных действий. Полиция просматривает видео с камер наблюдения, а также изучает записи системы охраны. На данный момент никаких арестов не произведено.

