Лувр закрився після нападу: злодії викрали коштовності Наполеона

У Парижі сьогодні сталося зухвале пограбування музею Лувр. Невідомі викрали дев’ять дорогоцінних ювелірних виробів із колекції Наполеона та імператриці Жозефіни. Після нападу музей тимчасово припинив роботу.

Як повідомляє The Economic Times, інцидент стався вранці, коли музей лише відкривався для відвідувачів. За даними французької влади, троє озброєних чоловіків у масках проникли до історичної галереї Аполлона, де зберігаються реліквії французької корони. Нападники скористалися вантажним ліфтом, що виходить до набережної Сени, розбили скляні вітрини та викрали дев’ять ювелірних виробів, після чого втекли на скутері.

Під час нападу ніхто не постраждав. Працівники та відвідувачі музею були заблоковані всередині приміщення після запровадження екстреного режиму безпеки. Міністерка культури Франції Рашида Даті повідомила у соцмережі X, що перебуває на місці події разом із правоохоронцями.

Злочинці діяли швидко й злагоджено. Вони використовували портативні бензопили, щоб відкрити доступ до експозиції. Поліція поки не підтвердила точну кількість нападників, але слідство розглядає версію про групу щонайменше з трьох осіб.

Як повідомляє Le Parisien, зловмисники потрапили до музею через частину фасаду, де тривають ремонтні роботи. Це дозволило їм уникнути системи контролю та потрапити безпосередньо до галереї Аполлона, де виставлені коштовності, що належали французьким монархам і імператорам. Саме там, за даними слідства, були зберігані ювелірні вироби, пов’язані з Наполеоном Бонапартом.

Експерти поки не оцінюють точну вартість викрадених артефактів, але наголошують, що втрати можуть бути колосальними. Галерея Аполлона, створена за наказом Людовика XIV, є однією з найцінніших частин Лувру, де виставлені коронні коштовності Франції.

Представники музею повідомили, що Лувр залишатиметься зачиненим "із виняткових причин" до завершення слідчих дій. Поліція переглядає відео з камер спостереження, а також вивчає записи системи охорони. На цей момент жодних арештів не здійснено.

