Лувр у центрі скандалу: Італія вимагає повернення артефактів, які вважаються викраденими

Лувр, один із найвідоміших музеїв світу, зіткнувся з вимогою Італії репатріювати сім старовинних артефактів, які вважаються викраденими. Серед них — амфора п'ятого століття, яку приписують "Берлінському художнику".

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Нещодавно Лувр опинився під тиском Італії, яка вимагає повернути сім античних артефактів до країни їхнього походження. Директорка музею Лоранс де Кар визнає важливість дослідження творів сумнівного походження, заявляючи, що вони кидають тінь на Лувр і повинні бути ретельно та об'єктивно вивчені, пише The Art Newspaper.

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Ситуація загострилася в лютому, коли Дженнаро Санджуліано, міністр культури Італії, вступив у переговори з де Кар про потенційне повернення спірних об'єктів. У вересні минулого року Луїджі Ла Рокка, генеральний директор департаменту археології Міністерства культури Італії, склав список творів з колекції Лувру. Де Кар очікує на наступний етап, який завершиться формулюванням офіційної позиції музею щодо оспорюваних творів, яку передадуть до Міністерства культури.

Деякі з них Лувр придбав між 1982 і 1998 роками. Вони можуть бути пов'язані із засудженими торговцями антикваріатом Джакомо Медічі і Джанфранко Беккіна (Gianfranco Becchina). У 1995 році італійська влада вилучила в Женевському вільному порту скарбницю полароїдів, документів і предметів старовини, пов'язаних з Медічі, які використали як важливі докази у гучній справі про мародерство в Італії у 2005 році. Так само швейцарська влада вилучила фотоархіви Беккіна у 2001 році і передала їх головному правоохоронному відомству Італії.

Археологи Мауріціо Пеллегріні та Даніела Ріццо, колишні співробітники Міністерства культури Італії, відіграли ключову роль в ідентифікації чотирьох робіт з колекції Лувру, які походять з архіву Беккіна.

Інший експерт, Христос Цироянніс, керівник відділу досліджень незаконних античних пам'яток (кафедра ЮНЕСКО) в Іонічному університеті, Греція, також відстежив деякі з оспорюваних творів до Лувру. Цироянніс виявив амфору "Берлінського художника" в архівах Медічі.

Амфора, що раніше належала нафтовим магнатам Нельсону та Вільяму Хантам, потрапила до колекції Лувру після того, як її придбали на аукціоні в Лондоні в 1994 році. Цироянніс намагався далі розслідувати потенційні незаконні мережі торгівлі антикваріатом, які постачали європейські музеї, зокрема Лувр, награбованими артефактами.

Він звернувся за підтримкою до Сесіль Жируар (Cécile Giroire), директорки грецького, етруського та римського відділів Лувру, щоб отримати грант від Європейської дослідницької ради (ERC). На жаль, заяву археолога відхилила ERC.

Раніше Фокус писав про повернення моноліта Бакора Нігерії. Його відправили додому разом з іншими артефактами, викраденими під час і після Громадянської війни в Нігерії в 1960-х і 70-х роках.

А також ми розповідали, як Нідерланди повертають цінні артефакти колишнім колоніям.