У Парижі закрили Лувр на тлі масштабних протестів: мітингарі перекрили вхід до музею (відео)

У столиці Франції керівництво музею Лувр закрило вхід для туристів на тлі масштабних протестів у Парижі. Наразі довкола закладу зібралася велика кількість людей, яка блокує входи та виходи з локації.

За повідомленнями ЗМІ, локацію блокують протестувальники зі школи Лувра, а туристи перебувають за парканом території закладу. Кадри з місця події оприлюднив французький журналіст-фрилансер Люк Оффре.

"Студенти Школи Лувру з самого ранку блокують доступ до музею. Багато туристів чекають на площі перед входом", — вказує журналіст.

Видання The Local цитує AFP і вказує, що музей перебуває заблокованим і закритим з 09:00 ранку з понеділка. Відвідувачі наразі не можуть потрапити до закладу, а керівництво музею визнає, що до акції долучено яку близько 50 студентів Школи Лувру, а вони не мають "прямого стосунку до самого музею, який використовують лише як "резонатор".

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"Ми з гордістю оголошуємо, що блокуємо найбільший у світі музей", — йдеться у листівці протестувальників.

За словами мітингарів, вони повідомляють про блокування роботи Лувра "щонайбільше до полудня". Однак на офіційному порталі музею вказано, що "наразі зачинений через студентські протести".

Раніше Фокус повідомляв про те, як рік тому невідомі обікрали Лувр посеред білого дня. Злочинці викрали дев’ять дорогоцінних ювелірних виробів із колекції Наполеона та імператриці Жозефіни.

Згодом стало відомо, що стане замовив гучне пограбування музею. Двоє підозрюваних стверджують, що їх завербував таємничий організатор.