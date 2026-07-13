Пограбування Лувра: злодій розповів, скільки йому заплатили за королівські скарби

Двоє підозрюваних стверджують, що їх завербував таємничий організатор. Причому один із них знав, що грабуватиме найвідоміший музей у світі.

Двоє чоловіків, яких звинувачують у скоєнні крадіжки зі зломом у галереї "Аполлон" у Луврі, зізналися суддям, що отримали наказ скоїти пограбування від організатора, який наказав їм мовчати. Після пограбування в жовтні 2025 року підозрювані вперше почали говорити. І газета Le Monde оприлюднила нові подробиці.

Лувр пограбували за лічені хвилини

Двоє чоловіків з Обервільє, яких заарештували через тиждень після проникнення до галереї "Аполлон", під час слухань, що відбулися після кількох місяців мовчання, розповіли про обставини пограбування.

Один із них — Абдулайє Н., 40-річний таксист без ліцензії та колишня інтернет-сенсація 2000-х, відомий своїми відеороликами з мотоциклетними трюками під псевдонімом Дуду Крос Бітум. З іншого боку, Геламалла А., 36-річний безробітний алжирець, який страждає на синдром Діогена. Це психічний розлад, що характеризується тотальним нехтуванням собою, крайньою соціальною ізоляцією, апатією та патологічним накопиченням.

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Саме цих двох підозрюють у тому, що в неділю, 19 жовтня 2025 року, вони проникли до галереї "Аполлон" і викрали частину французьких королівських коштовностей. Саме вони піднялися на балкон найбільшого у світі музею, скориставшись вантажним ліфтом, проникли до галереї коштовностей за допомогою простих кутових шліфувальних машин, після чого повільно спустилися по платформі на очах здивованих туристів і втекли на скутері.

Їх заарештували через тиждень після пограбування, звинуватили в "організованому пограбуванні" та помістили під варту до судового розгляду.

Один із підозрюваних заявив, що йому запропонували від 15 000 до 20 000 євро за пограбування, чому він дуже зрадів, оскільки мав "борги".

Більше того, вперше з початку розслідування Абдулайє визнав, що повністю усвідомлював масштаби пограбування: "Я знав, що збираюся пограбувати Лувр", — сказав він суддям.

Однак інший підозрюваний, Геламалла, стверджує, що йому сказали, ніби це буде пограбування ювелірного магазину в Парижі, а не проникнення до відомого паризького музею.

"Я б ніколи туди не заліз, якби знав", — заявив він під час слухань.

Аблулайє розповів, що у них було ще двоє спільників і таємничий організатор, якому вони передали королівські скарби в підземному гаражі в Обервіллі. Саме там поліція втратила їх із поля зору.

Обидва підозрювані розповіли багато чого, але при цьому заявили, що не розкриватимуть імені організатора. Абдулайє сказав, що йому не погрожували, але дзвонили й "наказували мовчати".

Двоє чоловіків тепер стверджують, що цей організатор безпосередньо брав участь в операції в Луврі. Але вони заперечують, що він міг бути одним із двох підозрюваних, яких слідчі вже ідентифікували, — Сліманом К. та Рашидом Х., яким, як і їм, висунуто звинувачення і яких ув’язнено.

"Ви помилилися. Я не можу назвати його ім’я, це матиме наслідки, я не хочу, щоб моя родина стала мішенню", — сказав один із грабіжників. Слідству вдалося з'ясувати лише те, що це якийсь "Жо" з Обервільє, який сам міг бути посередником для більш впливових фігурантів справи та ймовірних організаторів.

Грабіжники втекли з місця злочину на мопеді

Слідчі, як і раніше, з обережністю ставляться до самого факту існування можливого організатора. На даному етапі розслідування не виявлено жодних цифрових слідів чи обмінів, але й виключити цю гіпотезу не можна.

І головне, слідство досі не знає, що сталося з королівськими коштовностями. За словами Паскаля Карро, колишнього керівника відділу боротьби з організованою злочинністю паризької поліції, єдине, у чому можна бути впевненим, — це те, що поліція не знайшла жодних організаторів.

Нагадаємо, двоє зловмисників викрали вісім ювелірних прикрас — тіари, брошку, намиста, сережки — що належали французьким королевам та імператрицям. Ця здобич, інкрустована понад 8700 дорогоцінними каменями, оцінюється в рекордні 88 мільйонів євро, не враховуючи її неоціненну історичну цінність. На суді підозрюваний визнав, що втратив корону імператриці Євгенії випадково. Її знайшли біля Лувра. Решта коштовностей зникла.

Виявилося, що в Луврі була не найкраща система безпеки. Наприклад, паролем було слово "Лувр".