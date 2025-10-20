Пограбування століття: злодії викрали скарби з Лувру за 8 хвилин і їх, найімовірніше, ніколи не знайдуть

Експерти впевнені, що коштовності наполеонівської епохи переплавлять, а каміння продадуть окремо. І це означає, що зухвале пограбування залишиться не розкритим, а скарби пропали назавжди.

Паризький Лувр оголосив, що в понеділок, 20 жовтня, він залишиться закритим, оскільки триває розслідування надзвичайної крадіжки історичних коштовностей, що сталася днем раніше. Фокус з'ясував усе, що відомо про пограбування Лувру, яке вже називають "пограбуванням століття"

Французькі ЗМІ зазначають, що Франція тільки починає усвідомлювати наслідки зухвалого пограбування, під час якого грабіжники викрали артефакти з колекції французьких королівських коштовностей, що датуються епохою Наполеона. Оцінити вкрадені скарби нелегко, бо крім матеріальної, вони мають ще й історичну цінність.

Як відбувалося пограбування Лувру

Експерти вже з'ясували, як саме був пограбований Лувр. Злодії впоралися за лічені хвилини, почавши о 09:30 19 жовтня. Музей уже працював близько півгодини. Двоє з них перебували на вантажному підйомнику: один у жовтому жилеті, інший у помаранчевому. Двоє інших прибули на двох потужних скутерах T-Max. Вони підігнали підйомник під балкон на набережній Франсуа Міттерана, піднялися до вікна, розбили скло за допомогою шліфувальної машинки і проникли в галерею Аполлона. Усередині грабіжники, знову використовуючи кутову шліфувальну машину і паяльну лампу, розбивають дві захищені вітрини: в одній з них знаходяться коштовності Наполеона, а в іншій — коштовності французьких монархів. Приховавши обличчя масками, вони викрадають дев'ять експонатів, усі XIX століття. Побачивши їх, співробітники музею рятуються втечею, повідомило джерело в поліції.

Відео дня

Грабіжники "впоралися" в Луврі за 8 хвилин Фото: Getty Images

О 9:37 ранку спрацьовує сигналізація. Злочинці вилазять через вікно. Вони забираються на підйомник і спускаються. Четверо людей ховаються на скутерах під пильною увагою камер відеоспостереження після поспішного пограбування, що має всі ознаки організованої злочинності, у дуже популярному туристичному районі Парижа. Об 11:37 15 тисяч відвідувачів Лувру евакуювали, а сам музей закрили.

Корону імператриці Євгенії виборосили дорогою Фото: Соцсети

Хоча викрадених предметів було дев'ять, один із них грабіжники викинули дорогою. Це корона імператриці Євгенії (Ежені), прикрашена 354 діамантами і 56 смарагдами. Сильно пошкоджену корону знайшли біля Лувру.

Які коштовності викрали з Лувру

Вісім викрадених предметів ще не встигли оцінити. Але вартість їх не менше десятків мільйонів євро. Примітно, але грабіжники не вкрали знаменитий діамант "Регент" вагою 140 карат, який був у тій самій вітрині. У галереї Аполлона, побудованій за наказом Людовика XIV, зберігається королівська колекція дорогоцінних каменів і діамантів корони, включно з трьома історичними екземплярами: "Регент", "Сансі" і "Гортензія". Вони не були вкрадені злочинцями.

Викрадено сапфіровий комплект (парюра) Фото: Соцсети

Але була вкрадена тіара з парюри (комплекту) королеви Марії-Амелії та королеви Гортензії. Ця прикраса заввишки 6,2 см і завширшки 10,7 см прикрашена цейлонськими сапфірами та діамантами. Цю прикрасу носила королева Гортензія, дочка Жозефіни Богарне, першої дружини Наполеона, а пізніше — Марія-Амелія де Бурбон-Сицилійська, дружина Луї-Філіпа. Також було викрадено намисто із сапфірової парюри королеви Марії-Амелі та королеви Гортензії і сережки з цього ж набору.

Про цей комплект колись писав герцог Орлеанський, майбутній король Франції з 1830 по 1848 рік Луї-Філіп у листі Гортензії де Богарне, бажаючи його придбати. Сімейна легенда навіть припускає непідтверджену версію: комплект колись належав Марії-Антуанетті. Комплект придбала держава 1985 року з колишньої колекції Орлеанського дому.

Смарагдове намисто і пара смарагдових сережок з парюри Марії-Луїзи. Це був подарунок Наполеона своїй другій дружині-австрійці, у березні 1810 року. Рішення про другий шлюб було прийнято після розриву з Жозефіною Богарне, яка не могла народити йому спадкоємця. Намисто прикрашене 32 смарагдами, зокрема 10 грушоподібними, і 1138 діамантами. Це робота ювеліра Франсуа-Реньо Ніто. Хоча камені тіари були продані окремо після 1966 року, намисто і комплект сережок збереглися в первісному стані. Вони були придбані державою 2004 року за участю Фонду спадщини та Товариства друзів Лувру.

Вкрадено прикраси зі смарагдами Фото: Соцсети

Так звана "брошка-релікварій". Ця виняткова прикраса з 94 діамантів належала імператриці Євгенії. Вона являє собою розетку з семи діамантів навколо центрального солітера, включно з двома діамантами у формі серця, які Людовику XIV заповів кардинал Мазаріні і які монарх носив як ґудзики для трико.

Брошку-релкварій також викрадено Фото: Соцсети

Тіара імператриці Євгенії. Дружина Наполеона III, уродженка Андалусії, Євгенія де Монтіхо — історична постать, що являла собою складну історію. Вона, яка обожнювала Марію-Антуанетту і Жозефіну, прожила розкішне, але трагічне життя, зокрема, загибель свого єдиного сина від рук зулусів 1879 року.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Також зникла її брошка-бант, діамантова прикраса на корсаж. Ювелір Франсуа Крамер створив цей каскад діамантових і рожевих діамантів у позолоченому сріблі між 1855 і 1864 роками.

Що буде з украденими з Лувру коштовностями

Міністр культури Франції Рашида Даті вже заявила, що прокурор, який відповідає за розслідування пограбування Лувру, "не відкидає жодних версій, зокрема пов'язаних із зарубіжними країнами". Не виключена версія, що скарби були викрадені "на замовлення".

Королівські коштовності вкрали за 8 хвилин

Рашида Даті заявила: "Грабіжники залишалися в кімнаті 3 хвилини 57 секунд або 3 хвилини 52 секунди. Вони попрямували прямо до вітрин, точно знаючи, чого хочуть. Вони діяли дуже ефективно". Після пограбування один зі злодіїв намагався спалити підйомник, але безуспішно.

На думку Жюліани Дельсоль, експерта з ювелірних виробів, гемології та ювелірної справи, члена FNEPSA (Національної федерації експертів з мистецтва), цим "безцінним" виробам буде складно знайти покупців на легальному ринку.

"Занадто відомі, занадто добре документовані, занадто легко відстежити. Їхня цінність набагато перевищує вартість металу: вони несуть у собі історію. І саме це їх прирікає. Якщо вони з'являться знову, то в невпізнанному вигляді", — вважає Дельсоль. На її думку, якщо коштовності викрали не на замовлення, то їх розберуть. Камені виймуть з оправ і піддадуть огранюванню, метал переплавлять.

Що стосується ринкової ситуації, вона не на користь слідчих: "При ціні золота понад 110 євро за грам... якщо ми не знайдемо коштовності швидко, вони покинуть Європу і зникнуть", — попереджає вона.

Грабіжники потрапили на камери спостереження

На даному етапі складно визначити, чи покинули метали Францію або куди вони можуть бути відправлені. Однак згідно з дослідженням канадської групи IMPACT, що спеціалізується на відстеженні природних ресурсів, Індія, де переплавляються великі обсяги золота, є одним з основних центрів контрабанди: країна поглинає, переробляє і реекспортує метал у величезних масштабах, сприяючи "легалізації" золота сумнівного походження.

Нагадаємо, раніше з Каїрського музею вкрали 3000-річний браслет фараона. У підсумку безцінний артефакт просто переплавили на золотий злиток.

А в Україні російські окупанти вкрали з храму ПЦУ в Енергодарі сім ікон XVIII-XIX століття.