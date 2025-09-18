У Єгипті вкрадений 3000-річний браслет фараона просто переплавили на злиток

У підсумку за колишній безцінний артефакт злодії отримали всього 4000 доларів, які були конфісковані владою.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило 18 вересня, що 3000-річний золотий браслет фараона Аменемопе, який зник із Каїрського музею на початку цього місяця, був не тільки вкрадений, а й переплавлений на злиток, пише Reuters.

Міністерство старожитностей і туризму раніше повідомляло про зникнення браслета, що належав цареві Аменемопе Третього перехідного періоду, який правив Єгиптом близько 1000 р. до н. е.

Золота маска фараона Аменемопе Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Браслет, прикрашений намистиною з лазуриту, зник із сейфа в консерваційній лабораторії 9 вересня.

Після крадіжки було створено спеціальний комітет для вивчення артефактів у лабораторії, а зображення зниклого браслета розіслали у відділи старожитностей в аеропортах, морських портах і на прикордонних переходах Єгипту через побоювання, що він може бути вивезений контрабандою за кордон.

Проте поліція Єгипту з'ясувала, що безцінний браслет вкрав реставратор з музею і продав торговцю сріблом, який передав його власнику майстерні в історичному ювелірному районі Каїра. Власник майстерні потім продав його золотоплавильнику, який переплавив його разом з іншими виробами. Куди поділася намистина з лазуриту — невідомо.

Міністерство повідомило, що підозрюваних заарештували, а виручку від продажу, оцінювану приблизно в 194 000 єгипетських фунтів (близько 4 000 доларів США), було вилучено.

Браслет вкрали зі знаменитого Каїрського музею

Браслет входив до колекції артефактів, що готуються до транспортування в Італію напередодні виставки під назвою "Скарби фараонів" у музеї Риму, яка відкриється наступного місяця.

Було сформовано спеціалізований комітет для інвентаризації та перевірки всіх артефактів, що зберігаються в реставраційній лабораторії музею, щоб переконатися в тому, що жодні інші артефакти не пропали.

Аменемопе був фараоном XXI династії, який правив Єгиптом з 993 по 984 рік до нашої ери, згідно з даними Єгипетського музею. Його поховання примітне тим, що є одним із трьох повністю збережених царських поховань, відомих у Стародавньому Єгипті.

Його гробницю виявили французькі єгиптологи П'єр Монте і Жорж Гойон у квітні 1940 року, але розкопки було відкладено через Другу світову війну.

Утім, у Єгипті пропадали не тільки скарби фараонів. Картина Вінсента Ван Гога "Квіти маку", яку оцінюють приблизно в 55 мільйонів доларів, була викрадена з Музею Мухаммеда Махмуда Халіля в Каїрі в 1977 році, знайдена два роки потому, а потім знову викрадена в 2010 році. Вона досі не знайдена.

А на середземноморському узбережжі Єгипту археологи продовжують пошуки залишків стародавніх міст, давно загублених у морі. Вчені знайшли нові артефакти, що розширюють знання про Канопус, одне з найважливіших портових поселень до виникнення Олександрії в IV столітті до н. е.