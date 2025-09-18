Підтримайте нас RU
У Єгипті вкрадений 3000-річний браслет фараона просто переплавили на злиток

браслет фараона
3000-річного браслета фараона більше немає | Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У підсумку за колишній безцінний артефакт злодії отримали всього 4000 доларів, які були конфісковані владою.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило 18 вересня, що 3000-річний золотий браслет фараона Аменемопе, який зник із Каїрського музею на початку цього місяця, був не тільки вкрадений, а й переплавлений на злиток, пише Reuters.

Міністерство старожитностей і туризму раніше повідомляло про зникнення браслета, що належав цареві Аменемопе Третього перехідного періоду, який правив Єгиптом близько 1000 р. до н. е.

фараон Аменемопе золота маска
Золота маска фараона Аменемопе
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Браслет, прикрашений намистиною з лазуриту, зник із сейфа в консерваційній лабораторії 9 вересня.

Після крадіжки було створено спеціальний комітет для вивчення артефактів у лабораторії, а зображення зниклого браслета розіслали у відділи старожитностей в аеропортах, морських портах і на прикордонних переходах Єгипту через побоювання, що він може бути вивезений контрабандою за кордон.

Проте поліція Єгипту з'ясувала, що безцінний браслет вкрав реставратор з музею і продав торговцю сріблом, який передав його власнику майстерні в історичному ювелірному районі Каїра. Власник майстерні потім продав його золотоплавильнику, який переплавив його разом з іншими виробами. Куди поділася намистина з лазуриту — невідомо.

Міністерство повідомило, що підозрюваних заарештували, а виручку від продажу, оцінювану приблизно в 194 000 єгипетських фунтів (близько 4 000 доларів США), було вилучено.

Браслет вкрали зі знаменитого Каїрського музею

Браслет входив до колекції артефактів, що готуються до транспортування в Італію напередодні виставки під назвою "Скарби фараонів" у музеї Риму, яка відкриється наступного місяця.

Було сформовано спеціалізований комітет для інвентаризації та перевірки всіх артефактів, що зберігаються в реставраційній лабораторії музею, щоб переконатися в тому, що жодні інші артефакти не пропали.

Аменемопе був фараоном XXI династії, який правив Єгиптом з 993 по 984 рік до нашої ери, згідно з даними Єгипетського музею. Його поховання примітне тим, що є одним із трьох повністю збережених царських поховань, відомих у Стародавньому Єгипті.

Його гробницю виявили французькі єгиптологи П'єр Монте і Жорж Гойон у квітні 1940 року, але розкопки було відкладено через Другу світову війну.

Утім, у Єгипті пропадали не тільки скарби фараонів. Картина Вінсента Ван Гога "Квіти маку", яку оцінюють приблизно в 55 мільйонів доларів, була викрадена з Музею Мухаммеда Махмуда Халіля в Каїрі в 1977 році, знайдена два роки потому, а потім знову викрадена в 2010 році. Вона досі не знайдена.

А на середземноморському узбережжі Єгипту археологи продовжують пошуки залишків стародавніх міст, давно загублених у морі. Вчені знайшли нові артефакти, що розширюють знання про Канопус, одне з найважливіших портових поселень до виникнення Олександрії в IV столітті до н. е.