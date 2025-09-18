В Египте украденный 3000-летний браслет фараона просто переплавили в слиток

В итоге за бывший бесценный артефакт воры получили всего 4000 долларов, которые были конфискованы властями.

Министерство внутренних дел Египта сообщило 18 сентября, что 3000-летний золотой браслет фараона Аменемопе, пропавший из Каирского музея в начале этого месяца, был не только украден, но и переплавлен в слиток, пишет Reuters.

Министерство древностей и туризма ранее сообщало о пропаже браслета, принадлежавшего царю Аменемопе Третьего переходного периода, правившему Египтом около 1000 г. до н. э.

Золотая маска фараона Аменемопе Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Браслет, украшенный бусиной из лазурита, исчез из сейфа в консервационной лаборатории 9 сентября.

После кражи был создан специальный комитет для изучения артефактов в лаборатории, а изображения пропавшего браслета были разосланы в отделы древностей в аэропортах, морских портах и ​​на пограничных переходах Египта из-за опасений, что он может быть вывезен контрабандой за границу.

Тем не менее, полиция Египта выяснила, что бесценный браслет украл реставратор из музея и продал торговцу серебром, который передал его владельцу мастерской в ​​историческом ювелирном районе Каира. Владелец мастерской затем продал его золотоплавильщику, который переплавил его вместе с другими изделиями. Куда подевалась бусина из лазурита – неизвестно.

Министерство сообщило, что подозреваемые были арестованы, а выручка от продажи, оцениваемая примерно в 194 000 египетских фунтов (около 4 000 долларов США), была изъята.

Браслет украли из знаменитого Каирского музея

Браслет входил в коллекцию артефактов, готовящихся к транспортировке в Италию в преддверии выставки под названием "Сокровища фараонов" в музее Рима, которая откроется в следующем месяце.

Был сформирован специализированный комитет для инвентаризации и проверки всех артефактов, хранящихся в реставрационной лаборатории музея, чтобы убедиться в том, что никакие другие артефакты не пропали.

Аменемопе был фараоном XXI династии, правившим Египтом с 993 по 984 год до нашей эры, согласно данным Египетского музея. Его захоронение примечательно тем, что является одним из трех полностью сохранившихся царских захоронений, известных в Древнем Египте.

Его гробница была обнаружена французскими египтологами Пьером Монте и Жоржем Гойоном в апреле 1940 года, но раскопки были отложены из-за Второй мировой войны.

Впрочем, в Египте пропадали не только сокровища фараонов. Картина Винсента Ван Гога "Цветы мака", которая оценивается примерно в 55 миллионов долларов, была украдена из Музея Мухаммеда Махмуда Халиля в Каире в 1977 году, найдена два года спустя, а затем снова украдена в 2010 году. Она до сих пор не найдена.

