Ограбление века: воры похитили сокровища из Лувра за 8 минут и их, скорее всего, никогда не найдут

Эксперты уверены, что драгоценности наполеоновской эпохи переплавят, а камни продадут отдельно. И это значит, что дерзкое ограбление останется не раскрытым, а сокровища пропали навсегда.

Парижский Лувр объявил, что в понедельник, 20 октября, он останется закрытым, поскольку продолжается расследование чрезвычайной кражи исторических драгоценностей, произошедшей днем ранее. Фокус выяснил все, что известно об ограблении Лувра, которое уже называют "ограблением века"

Французские СМИ отмечают, что Франция только начинает осознавать последствия дерзкого ограбления, в ходе которого грабители похитили артефакты из коллекции французских королевских драгоценностей, датируемых эпохой Наполеона. Оценить украденные сокровища нелегко, так как кроме материальной, они имеют еще и историческую ценность.

Как происходило ограбление Лувра

Эксперты уже выяснили, как именно был ограблен Лувр. Воры управились за считанные минуты, начав в 09:30 19 октября. Музей уже работал около получаса. Двое из них находились на грузовом подъемнике: один в желтом жилете, другой в оранжевом. Двое других прибыли на двух мощных скутерах T-Max. Они подогнали подъемник под балкон на набережной Франсуа Миттерана, поднялись к окну, разбили стекло с помощью шлифовальной машинки и проникли в галерею Аполлона. Внутри грабители, снова используя угловую шлифовальную машину и паяльную лампу, разбивают две защищенные витрины: в одной из них находятся драгоценности Наполеона, а в другой – драгоценности французских монархов. Скрыв лица масками, они похищают девять экспонатов, все XIX века. Увидев их, сотрудники музея спасаются бегством, сообщил источник в полиции.

Грабители "управились" в Лувре за 8 минут Фото: Getty Images

В 9:37 утра срабатывает сигнализация. Преступники вылезают через окно. Они забираются на подъемник и спускаются. Четверо человек скрываются на скутерах под пристальным вниманием камер видеонаблюдения после поспешного ограбления, имеющего все признаки организованной преступности, в очень популярном туристическом районе Парижа. В 11:37 15 тысяч посетителей Лувра эвакуировали, а сам музей закрыли.

Корону императрицы Евгении выборосили по дороге Фото: Соцсети

Хотя похищенных предметов было девять, один из них грабители выбросили по дороге. Это корона императрицы Евгении (Эжени), украшенная 354 бриллиантами и 56 изумрудами. Сильно поврежденную корону нашли возле Лувра.

Какие драгоценности похитили из Лувра

Восемь похищенных предметов еще не успели оценить. Но стоимость их не менее десятков миллионов евро. Примечательно, но грабители не украли знаменитый бриллиант "Регент" весом в 140 карат, который был в той же витрине. В галерее Аполлона, построенной по приказу Людовика XIV, хранится королевская коллекция драгоценных камней и бриллиантов короны, включая три исторических экземпляра: "Регент", "Санси" и "Гортензия". Они не были украдены преступниками.

Похищен сапфировый комплект (парюра) Фото: Соцсети

Но была украдена тиара из парюры (комплекта) королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии. Это украшение высотой 6,2 см и шириной 10,7 см украшено цейлонскими сапфирами и бриллиантами. Это украшение носила королева Гортензия, дочь Жозефины Богарне, первой жены Наполеона, а позднее – Мария-Амелия де Бурбон-Сицилийская, жена Луи-Филиппа. Также было похищено ожерелье из сапфировой парюры королевы Марии-Амели и королевы Гортензии и серьги из этого же набора.

Об этом комплекте когда-то писал герцог Орлеанский, будущий король Франции с 1830 по 1848 год Луи-Филипп в письме Гортензии де Богарне, желая его приобрести. Семейная легенда даже предполагает неподтвержденную версию: комплект когда-то принадлежал Марии-Антуанетте. Комплект был приобретен государством в 1985 году из бывшей коллекции Орлеанского дома.

Изумрудное ожерелье и пара изумрудных серег из парюры Марии-Луизы. Это был подарок Наполеона своей второй жене-австрийке, в марте 1810 года. Решение о втором браке было принято после разрыва с Жозефиной Богарне, которая не могла родить ему наследника. Ожерелье украшено 32 изумрудами, в том числе 10 грушевидными, и 1138 бриллиантами. Это работа ювелира Франсуа-Реньо Нито. Хотя камни тиары были проданы по отдельности после 1966 года, ожерелье и комплект серег сохранились в первоначальном состоянии. Они были приобретены государством в 2004 году при участии Фонда наследия и Общества друзей Лувра.

Украдены украшения с изумрудами Фото: Соцсети

Так называемая "брошь-реликварий". Этот исключительное украшение из 94 бриллиантов принадлежало императрице Евгении. Он представляет собой розетку из семи бриллиантов вокруг центрального солитера, включая два бриллианта в форме сердца, которые Людовику XIV завещал кардинал Мазарини и которые монарх носил в качестве пуговиц для трико.

Брошь-релкварий также похищена Фото: Соцсети

Тиара императрицы Евгении. Жена Наполеона III, уроженка Андалусии, Евгения де Монтихо – историческая фигура, представлявшая собой сложную историю. Она, боготворившая Марию-Антуанетту и Жозефину, прожила роскошную, но трагическую жизнь, в частности, гибель своего единственного сына от рук зулусов в 1879 году.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Также пропала ее брошь-бант, бриллиантовое украшение на корсаж. Ювелир Франсуа Крамер создал этот каскад бриллиантовых и розовых бриллиантов в позолоченном серебре между 1855 и 1864 годами.

Что будет с украденными из Лувра драгоценностями

Министр культуры Франции Рашида Дати уже заявила, что прокурор, отвечающий за расследование ограбления Лувра, "не исключает никаких версий, в том числе связанных с зарубежными странами". Не исключена версия, что сокровища были похищены "на заказ".

Королевские драгоценности украли за 8 минут

Рашида Дати заявила: "Грабители оставались в комнате 3 минуты 57 секунд или 3 минуты 52 секунды. Они направились прямо к витринам, точно зная, чего хотят. Они действовали очень эффективно". После ограбления один из воров пытался сжечь подъемник, но безуспешно.

По мнению Жюлианы Дельсоль, эксперта по ювелирным изделиям, геммологии и ювелирному делу, члена FNEPSA (Национальной федерации экспертов по искусству), этим "бесценным" изделиям будет сложно найти покупателей на легальном рынке.

"Слишком известные, слишком хорошо документированные, слишком легко отследить. Их ценность намного превышает стоимость металла: они несут в себе историю. И именно это их обрекает. Если они появятся снова, то в неузнаваемом виде", — считает Дельсоль. По ее мнению, если драгоценности похитили не на заказ, то их разберут. Камни вынут из оправ и подвергнут огранке, металл переплавят.

Что касается рыночной ситуации, она не в пользу следователей: "При цене золота более 110 евро за грамм… если мы не найдем драгоценности быстро, они покинут Европу и исчезнут", — предупреждает она.

Граители попали на камеры наблюдения

На данном этапе сложно определить, покинули ли металлы Францию ​​или куда они могут быть отправлены. Однако согласно исследованию канадской группы IMPACT, специализирующейся на отслеживании природных ресурсов, Индия, где переплавляются большие объемы золота, является одним из основных центров контрабанды: страна поглощает, перерабатывает и реэкспортирует металл в огромных масштабах, способствуя "легализации" золота сомнительного происхождения.

Напомним, ранее из Каирского музея украли 3000-летний браслет фараона. В итоге бесценный артефакт просто переплавили в золотой слиток.

А в Украине российские оккупанты украли из храма ПЦУ в Энергодаре семь икон XVIII-XIX века.