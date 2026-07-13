Ограбление Лувра: вор рассказал, сколько ему заплатили за королевские сокровища

Двое подозреваемых утверждают, что были завербованы таинственным организатором. Причем один из них знал, что будет грабить самый известный музей в мире.

Двое мужчин, обвиняемых в совершении кражи со взломом в галерее "Аполлон" в Лувре, признались судьям, что получили приказ совершить ограбление от организатора, который приказал им молчать. После ограбления в октябре 2025 года, подозреваемые впервые начали говорить. И газета Le Monde рассказала новые подробности.

Лувр ограбили за считанные минуты

Арестованные через неделю после проникновения в галерею "Аполлон", двое мужчин из Обервилье во время слушаний, состоявшихся после нескольких месяцев молчания, рассказали об обстоятельствах ограбления.

Один из них — Абдулайе Н., 40-летний таксист без лицензии и бывшая интернет-сенсация 2000-х, известный своими видеороликами с мотоциклетными трюками под псевдонимом Дуду Кросс Битум. С другой стороны, Геламалла А., 36-летний безработный алжирец, страдающий синдромом Диогена. Этот психическое расстройство, характеризующееся тотальным пренебрежением к себе, крайней социальной изоляцией, апатией и патологическим накопительством.

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Именно этих двоих подозревают в том, что в воскресенье, 19 октября 2025 года, они проникли в галерею "Аполлон" и похитили часть французских королевских драгоценностей. Именно они поднялись на балкон крупнейшего в мире музея, используя грузовой лифт, проникли в драгоценную галерею с помощью простых угловых шлифовальных машин, после чего медленно спустились по платформе на глазах изумленных туристов и скрылись на скутере.

Арестованные через неделю после ограбления, они были обвинены в "организованном ограблении" и помещены под стражу до суда.

Один из подозреваемых заявил, что ему предложили от 15 000 до 20 000 евро за ограбление, чему он очень обрадовался, так как был "в долгах".

Более того, впервые с начала расследования Абдулайе признал, что полностью осознавал масштабы ограбления: "Я знал, что собираюсь ограбить Лувр", — сказал он судьям.

Однако другой подозреваемый, Геламалла, утверждает, что ему сказали, что это будет ограбление ювелирного магазина в Париже, а не проникновение в известный музей Парижа.

"Я бы никогда туда не полез, если бы знал", — заявил он во время слушаний.

Аблулайе рассказал, что у них было еще двое сообщников и таинственный организатор, которому они передали королевские сокровища в подземном гараже в Обервилье. Именно там полиция потеряла их из виду.

Оба подозреваемых рассказали многое, но при этом заявили, что не будут раскрывать имя организатора. Абдулайе сказал, что ему не угрожали, но звонили и "велели молчать".

Двое мужчин теперь утверждают, что этот организатор непосредственно участвовал в операции в Лувре. Но они отрицают, что он мог быть одним из двух подозреваемых, уже идентифицированных следователями, Слиманом К. и Рашидом Х., которым, как и им, предъявлены обвинения и которые заключены в тюрьму.

"Вы ошиблись. Я не могу назвать его имя, будут последствия, я не хочу, чтобы моя семья стала мишенью", - сказал один из грабителей. Следствию только удалось выяснить, что это некий "Жо"из Обервилье, который сам мог быть посредником для более крупных фигурантов дела и вероятных организаторов.

Грабители скрылись с места преступления на мопеде

Следователи по-прежнему с осторожностью относятся к самому существованию возможного организатора. На данном этапе расследования не обнаружено никаких цифровых следов или обменов, но и исключить эту гипотезу нельзя.

И главное, следствие до сих пор не знает, что произошло с королевскими драгоценностями. По словам Паскаля Карро, бывшего главы отдела по борьбе с организованной преступностью парижской полиции, единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что никаких организаторов полиция не нашла.

Напомним, двое злоумышленников похитили восемь ювелирных украшений — тиары, брошь, ожерелья, серьги — принадлежавшие французским королевам и императрицам. Эта добыча, инкрустированная более чем 8700 драгоценными камнями, оценивается в рекордные 88 миллионов евро, не считая ее неоценимой исторической ценности. На суде подозреваемый признал, что потерял корону императрицы Евгении случайно. Ее нашли у Лувра. Остальные драгоценности исчезли.

Оказалось, что в Лувре была не лучшая система безопасности. Например, паролем было слово "Лувр".