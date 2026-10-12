Возвращение легендарной саги: создатели "Наруто" анонсируют новый аниме-сериал и мангу (видео)

Создатели легендарной саги о Наруто объявили о выпуске манги и аниме в ближайшее время. Автор всемирно известной франшизы Масаши Кисимото также раскрыл некоторые подробности о новинках для фанатов и давних поклонников.

Объявление о новых проектах во вселенной "Наруто" состоялось 10 октября на фестивале New York Comic Con, и дата была выбрана неслучайно — именно в этот день родился главный герой франшизы Наруто Узумаки. Об этом сообщает Variety.

СМИ сообщает, что новый аниме-сериал станет кроссовером с популярной мангой "NINKŪ" и будет создаваться под руководством как Масаши Кисимото, так и создателя "NINKŪ" Кодзи Кириямы. Согласно описанию будущего аниме "NARUTOxNINKŪ", члены седьмой команды (Наруто, Саске и Сакура) получают задание от Какаши, который сам не может принять участие, но именно Наруто назначают исполняющим обязанности лидера.

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"В результате этого решения Наруто полностью мотивирован на то, чтобы миссия увенчалась успехом. Однако по пути команда 7 теряется в другом мире. Перед растерянной троицей появляется мальчик с лицом, похожим на лягушачье, по имени Фусуке. Что ждёт их в этом странном новом мире?" — говорится в описании тизера к аниме.

Пока что создатели не раскрывают ключевых деталей об сюжетных арках и персонажах. Однако в тизере зрителям намекнули, что подробности о новой манге "Shadow Rising" во вселенной "Наруто", а также об аниме-сериале будут раскрыты во время Jump Festa 2027 в декабре этого года.

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