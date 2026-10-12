Повернення легендарної саги: творці "Наруто" анонсують новий аніме-серіал і мангу (відео)

Творці легендарної саги про Наруто оголосили про випуск манги та аніме найближчим часом. Творець всесвітньо відомої франшизи Масаші Кішімото також розкрив певні деталі про новинки для фанатів і давніх поціновувачів.

Оголошення нових проєктів у всесвіті "Наруто" сталося 10 жовтня на фестивалі New York Comic Con, а дата була обрана невипадково — саме в цей день народився головний герой франшизи Наруто Удзумакі. Про це повідомляє Variety.

ЗМІ вказує, що новий аніме-серіал буде кросовером із популярною манґою "NINKŪ" і буде під наглядом як Масаші Кішімото, так і творця "NINKŪ" Кодзі Кіріями. Згідно з описом майбутнього аніме "NARUTOxNINKŪ", члени команди 7 (Наруто, Саске та Сакура) отримують завдання від Какаші, який сам не може брати участь, але саме Наруто призначають виконувачем обов'язків лідера.

"Внаслідок цього рішення Наруто повністю мотивований зробити місію успішною. Однак по дорозі команда 7 губиться в іншому світі. Перед розгубленою трійцою з'являється хлопчик із обличчям, схожим на жаб'яче обличчя, на ім'я Фусуке. Що чекає на них у цьому дивному новому світі?" — вказано в описі тизера до аніме.

Видео дня

Наразі творці не розкривають ключових деталей щодо арок і персонажів. Однак у тизері глядачам натякнули, що подробиці нової манги "Shadow Rising" у всесвіті Наруто, так і аніме-серіалі буде розкрито під час Jump Festa 2027 у грудні цього року.

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