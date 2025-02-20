Манга Battle Scar про війну в Україні номінована на престижну японську премію: деталі

Комікс про українсько-російську війну отримав найбільшу кількість рекомендацій на престижному японському конкурсі, розповіли журналісти. Імена переможців назвуть весною 2025 року.

Related video

У Японії підбивають підсумки конкурсу творців манги Культурної премії Тезука Осаму (Tezuka Osamu Cultural Prize), і серед кращих — манга Battle Scar про війну в Україні. До фіналу голосування дійшли сім номінантів, які претендують на Гран-прі. Про деталі конкурсу та про номінантів розповіли видання Asahi Shimbun.

Премія за кращу мангу вручається в Японії вже 29 раз, пояснили журналісти. Категорія Гран-прі — за кращу роботу, яка публікувалась протягом 2024 року. 20 лютого оголосили список семи номінантів. У сімці кращих — Battle Scar ("Бойовий шрам"), автор Курамото Чія (КАДОКАВА). Найближчим часом відбудеться наступний етап відбору і в квітні оголосять переможців. Церемонія нагородження відбудеться 5 червня в Токіо, пояснюється у статті.

Війна в Україні і японська манга

Манга про українську війну набрала найбільшу кількість рекомендацій, розповіло Asahi Shimbun. На порталі розмістили 59 сторінок коміксу. На зображеннях можна побачити спалені машини та зруйновані будинки, переляканих дітей та дорослих — наслідки атак ЗС РФ. Також є сторінки з українськими бійцями: як вони у кузові автомобіля мчать на першу лінію.

Війна в Україні і японська манга - сторінка з підірваним авто Фото: Скриншот Війна в Україні і японська манга - сторінка про бійця ЗСУ Фото: Скриншот

У акаунті X (Twitter) автора манги "Бойовий шрам" є реакція на номінацію. Художник дякує шанувальникам, які голосували за його твір.

"Завдяки вам ми змогли стати першими в загальному рейтингу рекомендацій! Дуже дякую всім, хто рекомендував мене та підтримував!", — ідеться у дописі.

Культурна премія Тезука Осаму — це щорічний конкурс художників манги, які працюють у техніці Осаму Тедзуки. Премію заснували у 1997 році, до сьогодні її підтримує найстаріша японська газеті Asahi Shimbun. Кращі роботи обираються за участю семи суддів та завдяки рекомендаціям громадськості, професіоналів індустрії та книжкових магазинів. Номінації приймались з 26 листопада 2024 року по 9 січня 2025 року, ідеться у статті.

В лютому 2024 року медіа "Суспільне" писало про мангу Battle Scar. Журналісти повідомили, що художник Кобаяші Нікі почав працювати над твором з березня 2023 року. Тема роботи — війна очима дитина. Також вказано, що це частина більшої праці — коміксу "Battle Scar — Shinobi" про українського військового з позивним "Шинобі". Манга вийшла друком влітку 2024 року, а раніше встигла вийти у фінал курсу Jump New World Manga Award.

Зазначимо, 8 березня Фокус розповів про смерть автора найвідомішої манги Dragon Ball. Художник та дизайнер Акіра Торіяма створив комікс на основі одного з класичних китайських романів "Подорож на Захід". У ньому іде мова про хлопчика Сон Гоку, який навчається бойових мистецтв.

Нагадуємо, український фільм "Порцелянова війна" номінований на кінопремію "Оскар" як кращий повнометражний документальний фільм.