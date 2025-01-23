Фільм про війну в Україні номінували на "Оскар" як найкращу документальну стрічку

Документальну повнометражну стрічку американця Брендана Белломо і харків’янина Слави Леонтьєва "Порцелянова війна" може отримати "Оскар": фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій на різних кінофестивалях.

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Стало відомо номінантів на "Оскар-2025" – найпрестижнішу нагороду в кінематографі США, яка цьогоріч буде присуджуватися в березні. 97-ма урочиста церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв та наук оприлюднила тих, хто потрапив в номінацію "Найкращийдокументальний фільм", серед яких опинилася стрічка "Порцелянова війна" американо-україно-австралійського виробництва, що розповідає історію трьох українських художників, які залишилися в Харкові після початку повномасштабної війни. Про це стало відомо 23 січня зі сторінки академії у мережі X.

Зазначимо, що стрічка вийшла у 2024 році, однак вже встигла завоювати чимало нагород та номінацій на різноманітних міжнародних кінофестивалях.

Сюжет фільму розгортається в українському Харкові, де троє митців – Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов – залишаються у рідному місті, хоч воно й потерпає від ворожих атак вже від перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тут описується те, як художники борються з ворогом не тільки зброєю, а й через мистецтво, створюючи порцелянові вироби та прикрашаючи ними будинки, що зазнали руйнувань.

Світова прем’єра "Порцелянової війни" відбулася під час американського фестивалю незалежного кіно "Sundance" у січні 2024 року, де фільм здобув гран-прі в номінації "US Documentary".

Згодом The Hollywood Reporter опублікував рецензію на фільм, в якій зазначив, що кожен кадр стрічки "вражає своєю візуальною метафорою, іноді приголомшуючи, іноді ображаючи, але здебільшого захоплюючи"

"Відповідальність митця продовжувати створювати мистецтво в найтемніші моменти та здатність мистецтва додавати краси та легковажності в цю темряву – це лише деякі з підводних течій "Порцелянової війни"", – йдеться у рецензії.

Раніше також Фокус повідомляв, що стрічка "Порцелянова війна" потрапила до рейтингу 10 найкращих документальних фільмів 2024 року за версією американського видання про кіно Deadline.

Також фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" британського режисера німецького походження Франца Бума отримав номінацію у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". Про це стало відомо 16 січня.