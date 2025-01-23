Фильм о войне в Украине номинировали на "Оскар" как лучшую документальную ленту

Документальную полнометражную ленту американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева "Фарфоровая война" может получить "Оскар": фильм уже завоевал 37 наград и 27 номинаций на различных кинофестивалях.

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Стало известно номинантов на "Оскар-2025" — самую престижную награду в кинематографе США, которая в этом году будет присуждаться в марте. 97-я торжественная церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук обнародовала тех, кто попал в номинацию "Лучший документальный фильм", среди которых оказалась лента "Фарфоровая война" американо-украино-австралийского производства, рассказывающая историю трех украинских художников, которые остались в Харькове после начала полномасштабной войны. Об этом стало известно 23 января со страницы академии в сети X.

Отметим, что лента вышла в 2024 году, однако уже успела завоевать немало наград и номинаций на различных международных кинофестивалях.

Сюжет фильма разворачивается в украинском Харькове, где трое художников — Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов — остаются в родном городе, хотя он и страдает от вражеских атак уже с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Здесь описывается то, как художники борются с врагом не только оружием, но и через искусство, создавая фарфоровые изделия и украшая ими дома, подвергшиеся разрушениям.

Мировая премьера "Фарфоровой войны" состоялась во время американского фестиваля независимого кино "Sundance" в январе 2024 года, где фильм получил гран-при в номинации "US Documentary".

Впоследствии The Hollywood Reporter опубликовал рецензию на фильм, в которой отметил, что каждый кадр ленты "поражает своей визуальной метафорой, иногда ошеломляя, иногда оскорбляя, но по большей части захватывая"

"Ответственность художника продолжать создавать искусство в самые темные моменты и способность искусства добавлять красоты и легкомыслия в эту темноту — это лишь некоторые из подводных течений "Фарфоровой войны"", — говорится в рецензии.

Ранее также Фокус сообщал, что лента "Фарфоровая война" попала в рейтинг 10 лучших документальных фильмов 2024 года по версии американского издания о кино Deadline.

Также фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" британского режиссера немецкого происхождения Франца Бума получил номинацию в категории "Лучший британский короткометражный фильм". Об этом стало известно 16 января.