"Тревожная интимность": фильм "Фарфоровая война" вошел в топ-10 лучших документальных лент года

"Фарфоровая война" раскрывает, как творчество становится оружием против войны, а интимность кадров оставляет неизгладимое впечатление, отмечают критики.

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Американское издание о кино Deadline включило украинско-американский документальный фильм "Фарфоровая война" в свой топ-10 лучших лент года.

Фильм стал совместным проектом американского режиссера Брендана Белломо и украинского режиссера и главного героя картины Славы Леонтьева. Кинокритики называют ленту "художественным триумфом", отмечая ее кадры, которые "поражают тревожной интимностью".

"Сопротивление злу должно быть бескомпромиссным", — говорит Слава Леонтьев в ленте. Фильм раскрывает различные формы сопротивления: днем Леонтьев тренирует украинских военных для борьбы с российскими оккупантами, а в свободное время вместе с женой Аней Стасенко занимается искусством. Он создает фарфоровые статуэтки, а Аня мастерски расписывает их, придавая деталям особое изящество. "Мы используем искусство, чтобы дать отпор", — говорит Слава, подчеркивая важность сохранения идентичности даже во времена войны.

Кинокритик Deadline акцентирует внимание на операторской работе Андрея Стефанова, называя ее чрезвычайно мощной, и отмечает музыку группы ДахаБраха, которая добавляет фильму натуралистичности и эмоциональной глубины.

Особое внимание критики обратили на инновационность использования POV-камеры. "Кадры с войны, демонстрирующие точный и изящный спуск мини-бомбы на российскую бронемашину, поражают зрителя своей уникальностью и одновременно тревожностью", — отмечает рецензент.

"Фарфоровая война" — это фильм о Харькове в первые месяцы полномасштабного вторжения, который показывает, как искусство и человеческая стойкость становятся инструментами сопротивления и сохранения человечности.

Напомним, в декабре сообщалось, что лента "Фарфоровая война" вошла в список претендентов на "Оскар 2025".

Ранее, 11 марта, украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получила Оскар в категории "Лучший документальный фильм".