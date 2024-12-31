"Тривожна інтимність": фільм "Порцелянова війна" увійшов до топ 10 найкращих документальних стрічок року

"Порцелянова війна" розкриває, як творчість стає зброєю проти війни, а інтимність кадрів залишає незабутнє враження, зазначають критики.

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Американське видання про кіно Deadline включило українсько-американський документальний фільм "Порцелянова війна" до свого топ-10 найкращих стрічок року.

Фільм став спільним проектом американського режисера Брендана Белломо та українського режисера і головного героя картини Слави Леонтьєва. Кінокритики називають стрічку "художнім тріумфом", відзначаючи її кадри, які "вражають тривожною інтимністю".

"Опір злу має бути безкомпромісним", — каже Слава Леонтьєв у стрічці. Фільм розкриває різні форми опору: вдень Леонтьєв тренує українських військових для боротьби з російськими окупантами, а у вільний час разом із дружиною Анею Стасенко займається мистецтвом. Він створює порцелянові статуетки, а Аня майстерно розписує їх, надаючи деталям особливої витонченості. "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч", — каже Слава, наголошуючи на важливості збереження ідентичності навіть у часи війни.

Кінокритик Deadline акцентує увагу на операторській роботі Андрія Стефанова, називаючи її надзвичайно потужною, і відзначає музику гурту ДахаБраха, що додає фільму натуралістичності та емоційної глибини.

Особливу увагу критики звернули на інноваційність використання POV-камери. "Кадри з війни, що демонструють точний і витончений спуск міні-бомби на російську бронемашину, вражають глядача своєю унікальністю і водночас тривожністю", — зазначає рецензент.

"Порцелянова війна" — це фільм про Харків у перші місяці повномасштабного вторгнення, що показує, як мистецтво і людська стійкість стають інструментами опору і збереження людяності.

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що стрічка "Порцелянова війна" увійшла до списку претендентів на "Оскар 2025".

Раніше, 11 березня, українська стрічка "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримала "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".