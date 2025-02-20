Манга Battle Scar о войне в Украине номинирована на престижную японскую премию: детали

Комикс об украинско-российской войне получил наибольшее количество рекомендаций на престижном японском конкурсе, рассказали журналисты. Имена победителей назовут весной 2025 года.

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В Японии подводят итоги конкурса создателей манги Культурной премии Тезука Осаму (Tezuka Osamu Cultural Prize), и среди лучших — манга Battle Scar о войне в Украине. До финала голосования дошли семь номинантов, которые претендуют на Гран-при. О деталях конкурса и о номинантах рассказали издание Asahi Shimbun.

Премия за лучшую мангу вручается в Японии уже 29 раз, пояснили журналисты. Категория Гран-при — за лучшую работу, которая публиковалась в течение 2024 года. 20 февраля объявили список семи номинантов. В семерке лучших — Battle Scar ("Боевой шрам"), автор Курамото Чия (КАДОКАВА). В ближайшее время состоится следующий этап отбора и в апреле объявят победителей. Церемония награждения состоится 5 июня в Токио, поясняется в статье.

Война в Украине и японская манга

Манга об украинской войне набрала наибольшее количество рекомендаций, рассказало Asahi Shimbun. На портале разместили 59 страниц комикса. На изображениях можно увидеть сожженные машины и разрушенные дома, испуганных детей и взрослых — последствия атак ВС РФ. Также есть страницы с украинскими бойцами: как они в кузове автомобиля мчатся на первую линию.

Война в Украине и японская манга — страница с взорванным авто Фото: Скриншот Война в Украине и японская манга — страница о бойце ВСУ Фото: Скриншот

В аккаунте X (Twitter) автора манги "Боевой шрам" есть реакция на номинацию. Художник благодарит поклонников, которые голосовали за его произведение.

"Благодаря вам мы смогли стать первыми в общем рейтинге рекомендаций! Большое спасибо всем, кто рекомендовал меня и поддерживал!", — говорится в заметке.

Культурная премия Тезука Осаму — это ежегодный конкурс художников манги, которые работают в технике Осаму Тедзуки. Премию основали в 1997 году, до сих пор ее поддерживает старейшая японская газете Asahi Shimbun. Лучшие работы выбираются с участием семи судей и благодаря рекомендациям общественности, профессионалов индустрии и книжных магазинов. Номинации принимались с 26 ноября 2024 года по 9 января 2025 года, говорится в статье.

В феврале 2024 года медиа "Суспільне" писало о манге Battle Scar. Журналисты сообщили, что художник Кобаяши Ники начал работать над произведением с марта 2023 года. Тема работы — война глазами ребенка. Также указано, что это часть большего труда — комикса "Battle Scar — Shinobi" об украинском военном с позывным "Шиноби". Манга вышла в свет летом 2024 года, а ранее успела выйти в финал курса Jump New World Manga Award.

Отметим, 8 марта Фокус рассказал о смерти автора самой известной манги Dragon Ball. Художник и дизайнер Акира Торияма создал комикс на основе одного из классических китайских романов "Путешествие на Запад". В нем идет речь о мальчике Сон Гоку, который учится боевым искусствам.

Напоминаем, украинский фильм "Фарфоровая война" номинирован на кинопремию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.