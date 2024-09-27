20-летний сын подал в суд на мать за то, что она выбросила его журналы

Когда парень пришел домой и узнал, что его собрание исчезло, то очень разозлился и вызвал полицию, чтобы зафиксировать факт "преступления".

Related video

20-летний житель Тайваня из города Чиаи, имя которого не разглашается, подал в суд на собственную мать, которая без согласия выбросила в мусорку его комиксы — 32-томную коллекцию манги "Атака на Титана". Решить конфликт в семейном кругу родственникам так и не удалось, пишет издание Oddity Central.

Однажды 64-летней матери надоело, что количество журналов, принадлежащих ее младшему сыну, постоянно увеличивается. Именно поэтому женщина отдала коллекцию на макулатуру, чтобы немного разгрузить пространство в комнате.

Когда парень пришел домой и узнал, что его собрание исчезло, то очень разозлился и в конце концов вызвал полицию, чтобы зафиксировать факт "преступления" и привлечь мать к ответственности за содеянное.

В суде истец утверждал, что "Атака на Титана" — очень популярная манга, поэтому найти аналогичные экземпляры будет крайне сложно, учитывая, что некоторые из них больше не печатаются и считаются коллекционными.

Парень обиделся, что мать без разрешения выбросила его коллекцию Фото: Miika Laaksonen

С другой стороны, ответчица уверяла на слушаниях, что некоторые журналы размякли от влаги, к тому же они занимают много места, поэтому решение выбросить хлам, по мнению женщины, было вполне рациональным и оправданным.

Сообщается, что курьезный случай произошел в этом году в феврале, но районный суд Чиаи вынес решение только сейчас, оштрафовав женщину на 5 000 тайваньских долларов (160 долларов США) за повреждение чужого имущества. Решение могут заменить на общественные работы.

Тайка хотела примириться с сыном, но тот до сих пор не желает с ней разговаривать.

Напомним, ранее Фокус писал, что бизнесмен из Великобритании судится с компанией Apple после развода со своей женой, которая нашла удаленные сообщения, отправленные им секс-работницам, на другом устройстве.

А вот женщина из Новой Зеландии попыталась подать в суд на своего бывшего бойфренда из-за того, что он не отвез ее в аэропорт, как обещал, в результате чего она не успела на свой рейс и понесла дополнительные расходы.