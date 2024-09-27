20-річний син подав до суду на матір за те, що вона викинула його журнали

Коли хлопчина прийшов додому й дізнався, що його зібрання зникло, то дуже розлютився й викликав поліцію, аби зафіксувати факт "злочину".

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20-річний житель Тайваню з міста Чіаї, ім’я якого не розголошується, подав до суду на власну матір, яка без згоди викинула у смітник його комікси — 32-томну колекцію манги "Атака на Титана". Вирішити конфлікт у сімейному колі родичам так і не вдалося, пише видання Oddity Central.

Одного дня 64-річній матері набридло, що кількість журналів, які належать її молодшому синові, невпинно збільшується. Саме тому жінка віддала колекцію на макулатуру, аби трохи розвантажити простір у кімнаті.

Коли хлопець прийшов додому й дізнався, що його зібрання зникло, то дуже розлютився й врешті-решт викликав поліцію, аби зафіксувати факт "злочину" й притягнути матір до відповідальності за скоєне.

У суді позивач стверджував, що "Атака на Титана" — дуже популярна манга, тож знайти аналогічні екземпляри буде вкрай складно, враховуючи, що деякі з них більше не друкуються та вважаються колекційними.

Хлопець образився, що матір без дозволу викинула його колекцію Фото: Miika Laaksonen

З іншого боку, відповідачка запевняла на слуханнях, що деякі журнали розм’якли від вологи, до того ж вони займають багато місця, тому рішення викинути непотріб, на думку жінки, було цілком раціональним та виправданим.

Повідомляється, що курйозний випадок стався цьогоріч в лютому, але районний суд Чіаї виніс ухвалу лише зараз, оштрафувавши жінку на 5 000 тайванських доларів (160 доларів США) за пошкодження чужого майна. Рішення можуть замінити на громадські роботи.

Тайка хотіла примиритися з сином, але той досі не бажає з нею розмовляти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що бізнесмен з Великої Британії судиться з компанією Apple після розлучення зі своєю дружиною, яка знайшла видалені повідомлення, надіслані ним секс-працівницям, на іншому пристрої.

А от жінка з Нової Зеландії спробувала подати до суду на свого колишнього бойфренда через те, що він не відвіз її в аеропорт, як обіцяв, внаслідок чого вона не встигла на свій рейс і зазнала додаткових витрат.