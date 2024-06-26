Дівчина подала в суд на свого колишнього хлопця за те, що він не відвіз її в аеропорт

Чоловік також погодився залишитися у коханої вдома на час її відсутності й доглянути за її собаками, але в підсумку він не зробив нічого. Дівчина запізнилася на літак і зазнала незапланованих фінансових витрат.

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Жінка з Нової Зеландії спробувала подати до суду на свого колишнього бойфренда через те, що він не відвіз її в аеропорт, як обіцяв, внаслідок чого вона не встигла на свій рейс і зазнала додаткових витрат. Про це пише Oddity Central.

Згідно з юридичними документами, опублікованими новозеландським Трибуналом у спорах, який розглядає дрібні позови на суму до 30 000 новозеландських доларів (18 384 долари США), дівчина попросила свого бойфренда, з яким вона була разом шість із половиною років, відвезти її в аеропорт перед концертом, який вона мала відвідати з друзями. Чоловік також погодився залишитися у неї на час її відсутності й доглянути за її собаками, але в підсумку він не зробив нічого. Його партнерка запізнилася на літак і понесла незаплановані фінансові витрати, як-от поїздка в аеропорт і оплата послуг собачого розплідника. Вона подала скаргу, сподіваючись отримати компенсацію від свого тепер уже колишнього хлопця.

Вранці, коли вона відлітала, її бойфренд мав забрати її між 10:00 і 10:15 ранку, але він так і не з'явився і не відповідав на дзвінки. Вона запізнилася на рейс, але їй вдалося врятувати свою поїздку. Після відпустки дівчина вирішила притягнути свого тепер уже колишнього бойфренда до відповідальності в Трибуналі у спорах — "швидшому, дешевшому та менш формальному, ніж суд".

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Жінка заявила, що її колишній бойфренд порушив усний договір із нею, але суд розглядав питання про те, чи справді сторони уклали договір, якого потрібно дотримуватися. У підсумку Трибунал у спорах відхилив претензії жінки, постановивши, що її тодішній партнер не був зобов'язаний виконувати свої обіцянки.

"Партнери, друзі та колеги укладають соціальні угоди, але вони навряд чи можуть бути юридично примусово виконані, якщо сторони не вчинять будь-якої дії, що демонструє намір зв'язати себе зобов'язаннями. Коли друзі не виконують своїх обіцянок, інша людина може зазнати фінансових наслідків, але вони не можуть бути компенсовані через суд. Я дійшла висновку, що сторони уклали угоду в контексті дружніх стосунків, дівчина не довела, що договір має юридичну силу, і її позов відхилено", — постановила суддя Крісія Кові.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила "цілий статок" на чоловіка у в'язниці. Аррогранс Вуд-Г'юстон зустріла свого чоловіка на ім'я Зайон на барбекю і відразу відчула, що він той самий. Тоді вона ще не знала, що він щойно вийшов із в'язниці й скоро знову туди повернеться.

Також стало відомо, що блогера засудили до тюремного ув'язнення за обійми з випадковими людьми. Мохамед Рамзі надихнувся прикладом популярного європейського колеги та вирішив повторити його успіх, але жителі громадськість була обурена подібними діями.