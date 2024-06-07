Особлива романтика: жінка витратила "цілий статок" на чоловіка у в'язниці (відео)

Аррогранс Вуд-Г'юстон зустріла свого чоловіка на ім'я Зайон на барбекю і одразу відчула, що він той самий. Тоді вона ще не знала, що він щойно вийшов із в'язниці і скоро знову туди повернеться.

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33-річна Аррогранс Вуд-Г'юстон поділилася своєю історією про те, як вона витратила близько 63 000 фунтів стерлінгів (3,2 млн гривень) на свого чоловіка, поки він перебував у в'язниці. Жінка зізналася, що їхній роман коштував усіх грошей до останньої копійки. Про це вона розповіла, взявши участь у шоу Love Don't Judge на YouTube.

Аррогранс зустріла свого чоловіка на ім'я Зайон на барбекю і одразу відчула, що він той самий. Але тоді вона ще не знала, що він щойно вийшов із в'язниці і скоро знову туди повернеться. Уперше він потрапив до в'язниці, коли йому було лише 17 років, бо погрожував іншим дітям пістолетом і відібрав у них пакет із солодощами.

Тоді хлопця судили як дорослого і засудили до ув'язнення, за яким він мав сидіти за ґратами майже до 50 років. Однак високопоставлений адвокат домовився про його дострокове звільнення. Але його свобода була недовгою і невдовзі він знову опинився за ґратами за новий злочин.

Жінка купує коханому дорогий одяг Фото: YouTube

Аррогранс твердо вирішила залишитися вірною своєму чоловікові і пара одружилася, а потім регулярно проводила подружні побачення на території в'язниці в спеціальному автофургоні. Під час одного з таких побачень вони зачали свою дитину.

"Мені кажуть я сумашдеша. Однак я не сиджу в камері разом із чоловіком і його співкамерником. У них є місце, яке знаходиться на території в'язниці. Це як маленький будиночок і протягом цих 48 годин ви облаштовуєте його на свій розсуд", — розповіла вона.

Аррогранс також розповіла, як вона приносила їжу для пари, щоб вони готували її на грилі, наданому тюремною адміністрацією. Жінка зізналася, що перед тим, як вони насолоджуватимуться товариством одне одного, вона проводить глибоке прибирання приміщення. Аррогранс зізналася, що витратила тисячі на купівлю дизайнерського одягу та ароматів для Зайона, а також "цілий статок" на дзвінки до в'язниці.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік закохався в тещу і одружився з нею. Після смерті дружини Сікандар Ядав переїхав до її родичів і закохався в її матір на ім'я Гіта. Жінка відповіла йому взаємністю, але пара не змогла довго тримати свої стосунки в таємниці.

Також стало відомо, що чоловік подарував коханій каблучку для заручин своєї колишньої. Несподіване зізнання чоловіка поранило Бель Блейк. Чоловік не помітив, як розповів своїй коханій, що прикрасу, яка їй так подобається, носила інша дівчина.