Випадково проговорився: чоловік подарував коханій каблучку для заручин своєї колишньої (відео)

Несподіване зізнання чоловіка поранило Бель Блейк. Чоловік не помітив, як розповів своїй коханій, що прикрасу, яка їй так подобається, носила інша дівчина.

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Бель Блейк розповіла історію про те, як похвалила вибір каблучки для заручин у розмові з чоловіком, але потім випадково дізналася неприємну правду. Про це дівчина розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

За словами героїні історії, нещодавно вона прийшла додому і сказала чоловікові, що їй дуже подобається каблучка, яку він подарував їй під час заручин. У відповідь чоловік сказав, що його колишній нареченій Еріці теж вона подобалася. Бель зазначила, що він був заручений із нею близько року.

"Мій чоловік щойно сказав мені, що моя обручка — та сама, яку він купив для своєї колишньої нареченої. Я не знаю, що відчувати зараз, він навіть не вибирав її для мене. Він ходив купувати її з нею", — сказала вона.

Жінка додала, що спочатку хотіла іншу каблучку, але її партнер сказав, що вона була занадто дорогою.

Відтоді як вона поділилася своїм досвідом, відео набрало понад 4,2 мільйона переглядів. Багато людей були вражені безтурботністю чоловіка, а деякі навіть закликали жінку розлучитися з ним.

"Як шкода, що ти вже одружена з цим чоловіком", "Якщо це не величезний червоний прапор, то я не знаю, що це", "Він вибрав цю каблучку для неї і не вибрав абсолютно нічого для вас", "Зачекайте, це жарт?", "Продай її та купи ту, яку хотіла", "Це розіграш чи все по-справжньому?" — написали користувачі під відео.

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