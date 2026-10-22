Вышло из-под контроля: во Франции готовятся запретить незаконные протесты из-за мародерства

Накануне новых митингов Макрон созывает Совет обороны, а ответственность за беспорядки в минувшую субботу возлагает на ультралевые группировки и вандалов. Профсоюзам обещают альтернативные маршруты для маршей, тогда как студенты и "желтые жилеты" уже анонсировали собственные акции.

В ближайшие дни Франция запретит "незаконные" протесты, а профсоюзам предложат альтернативные маршруты для маршей, чтобы уберечь бизнес от погромов. Об этом 22 октября заявил президент Эмманюэль Макрон, сообщает France 24.

Представители организованных групп, по его словам, получат другие возможности выразить свою позицию. Перед этим заявлением президент провел встречи с представителями разведки и министрами.

Ответственность за беспорядки и мародерство, произошедшие в минувшую субботу, Макрон возлагает на "подстрекательские" ультралевые группировки и вандалов.

"Завтра, 23 октября, под моим председательством состоится заседание Совета обороны, и мы примем дальнейшие решения", — сказал президент.

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Он добавил, что во время общенациональных демонстраций в субботу будут разрешены только те протесты, которые организуют профсоюзы.

Главный студенческий профсоюз Франции UNEF призвал выходить на митинги в субботу. Движение "желтых жилетов", возникшее в 2018 году как антисистемная сила, объявило о планах проведения марша по центру Парижа.

Протесты во Франции: что известно

Беспорядки вспыхнули 17 октября, когда общенациональные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и грабежи. Под удар попали бутики Rolex, Louis Vuitton, Hermès, Kenzo и других премиальных брендов.

Всё началось ещё в середине сентября в лицее коммуны Кретей под Парижем, где учителя и ученики вышли на улицы из-за недостаточного финансирования и нехватки преподавателей, а впоследствии движение охватило сотни школ и университетов с требованиями выделить 10 миллиардов евро на лицеи и отменить платформу для поступления Parcoursup.

Позже к студентам присоединились профсоюз CGT, партии "Непокорная Франция" и "Новая антикапиталистическая партия", а также возрожденное движение "желтых жилетов". Кульминацией стало 17 октября: по разным оценкам, на улицы вышли от 550 до 800 тысяч человек. В Марселе толпа ворвалась в мэрию, в Лионе подожгли туристический офис, а в Лиможе демонстранты захватили и подожгли городскую ратушу. По всей стране задержали не менее 1200 человек, около 800 из них — в столице. Премьер-министр Себастьян Лекорню сообщил, что полиция применила слезоточивый газ и водометы, а ранения получили около 150 сотрудников правоохранительных органов и пожарных.

Ранее сообщалось, что основная движущая сила протестов — молодежь и студенты — активно использует символику из любимых аниме и сериалов, а также персонажей косплея. Наибольшую дискуссию в сети вызвал флаг "Веселого Роджера".

Кроме того, мародёры не ограничились бутиками. Из музейной экспозиции, по всей видимости, пропали капитанская повязка и футболка Лионеля Месси.