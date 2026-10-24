Во Франции на протесты вышли сотни тысяч человек: полиция применяла водометы и газ (видео)

Министерство внутренних дел Франции подсчитало, на улицы в субботу вышло более 400 тысяч человек. В то же время цифры, обнародованные самими протестующими, значительно разнятся.

Французские правоохранители насчитали, что на митингах в субботу, 24 октября, было около 410 тысяч протестующих. При этом профсоюзы заявили о 800 тысячах человек, сообщает France 24.

Столкновения с полицией произошли в Париже, где на улицы вышло 110 тысяч митингующих, а также Лионе, Марселе, Нанте, Бордо, Ницце и других городах. В столице силовики применили водометы и слезоточивый газ, пишет laPresse.

Всего же для поддержания порядка власти задействовали до 70 тысяч полицейских и жандармов, что примерно на 20% больше, чем неделей ранее.

В ходе протестов правоохранители уже арестовали более тысячи человек и изъяли различное оружие, среди которых металлические шары, свинцовые пули, фейерверки, рогатки, оружие для страйкбола и даже японский меч-катану.

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При этом, как отмечается, субботние протесты прошли спокойнее, чем на прошлой неделе. Однако вандалы все-таки попытались проникнуть в один из столичных автосалонов в районе авеню Кур-де-Венсен и только быстрое вмешательство правоохранительных органов обеспечило безопасность бизнеса.

Тем временем, как отмечает RFI, координаторы движения "желтых жилетов" призвали выйти французов на улицы и в следующую субботу, 31 октября. Организаторы предлагают провести митинги и сидячие забастовки у здания Национального собрания и мэрий французских городов в "защиту гражданских свобод".

Протесты во Франции — что известно

Напомним, протесты во Франции начались в начале октября из-за ряда проблем в сфере образования, к которым впоследствии присоединились крупнейшее французское профсоюзное объединение CGT, левые политические партии, а также возрожденное движение "желтых жилетов".

Уже 17 октября общенациональные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и грабежи.

Основная движущая сила протестов — молодежь и студенты — активно использует символику из любимых аниме и сериалов.