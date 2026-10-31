"Мерц має піти!": у Німеччині мирні протести переросли в масові заворушення

Тисячі людей зібралися на мирні акції протесту в різних містах Німеччини. У результаті поліції довелося розганяти демонстрантів.

У суботу, 31 жовтня, у багатьох містах Німеччини відбулися мітинги, організовані учасниками молодіжного руху "Gen Z regelt!". Про це повідомляє видання Bild.

Учасники руху "Gen Z regelt!" ("Покоління Z вирішує!") вимагали відставки канцлера Фрідріха Мерца, заявляючи, що влада не враховує інтереси молодого покоління. Також мітингувальники домагалися посилення заходів щодо захисту клімату, зниження вартості життя, збільшення фінансування шкіл. Крім того, лунала вимога відмови від обов’язкової військової служби.

Протестувальники вимагають відставки Мерца Фото: з відкритих джерел

Спочатку поліція зазначала, що акція проходить мирно, проте в Берліні, Гамбурзі та Кельні учасники акцій у масках почали підпалювати сміття на вулицях, споруджувати барикади та запускати петарди.

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У цьому місті поліція застосувала водомети після того, як протестувальники почали кидати піротехніку у співробітників екстрених служб, повідомляє Deutsche Welle.

Поліція застосовує водомет Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Deutschlandfunk, організатори акції сподівалися, що кількість учасників у всіх містах перевищить 170 тисяч, однак фактична кількість протестувальників сягнула 120 тисяч.

Однак для правоохоронців після акцій протесту, організованих "зумерами", робочий день все одно продовжився, пише WDR. Екстреним службам довелося стежити за порядком під час традиційного "маршу зомбі", який організатори також оголосили демонстрацією.

Парад зомбі Фото: з відкритих джерел

У цій акції взяли участь близько 400 "мертвяків", за якими спостерігали численні роззяви.

Нагадаємо, 25 жовтня в Італії відбулися масові протести, під час яких група демонстрантів прорвалася на територію Колізею.

Фокус писав, що французькі правоохоронні органи підрахували, що на мітингах у суботу, 24 жовтня, було присутньо близько 410 тисяч протестувальників. Водночас профспілки заявили про 800 тисяч осіб.