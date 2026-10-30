В Варшаве вспыхнули массовые протесты с участием силовиков: сообщается о попытке государственного переворота (видео)
Вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве начали собираться протестующие и сотрудники силовых структур. Здание окружили, начались столкновения, а президент Кароль Навроцкий, летевший в Сенегал, срочно возвращается обратно.
Полиция начала прибывать к Конституционному трибуналу после сообщений об угрозе безопасности судей. В то же время на сайте Трибунала появилась информация об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского. Об этом сообщает СМИ RMF24.
Что происходит возле Конституционного трибунала в Варшаве
Варшавская полиция заявила о необходимости присутствия силовиков у здания в целях обеспечения порядка и безопасности. Сообщение правоохранительным органам о возможной угрозе направили генеральный прокурор и министр юстиции Вальдемар Журек, а также судья Анна Корвин-Пиотровская.
Правоохранители прибыли на территорию, но внутрь не заходили. Через некоторое время в полиции сообщили, что были задержаны как минимум три человека, которые пытались прорваться на территорию Трибунала, перепрыгнув через забор. Также правоохранители заявили, что протестующие якобы бросали в них опасные предметы.
Премьер-министр страны Дональд Туск, комментируя события у здания Конституционного трибунала, заявил в сети X, что "другого пути нет".
"Восстановление верховенства права — это наш долг. После многих лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" (PiS) это сложный процесс, который порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", — сказал Туск.
В свою очередь генеральный прокурор Вальдемар Журек сообщил, что в пятницу, 30 октября, подал в Конституционный суд пять ходатайств о снятии иммунитета. Четыре из них касаются Богдана Свенчковского, а пятое — Бартоша Соханского.
В Польше заявляют о "попытке государственного переворота"
Тем временем депутаты партии "Право и справедливость" (PiS) заявили о "государственном перевороте" и попытке захвата здания.
Через некоторое время в аккаунте Конституционного трибунала на платформе X было указано, что "веб-сайт Конституционного трибунала был незаконно захвачен", сообщило СМИ RMF24.
"Богдан Свенчковский остается председателем Конституционного трибунала, а Бартош Соханский — заместителем председателя. Анна Корвин-Пиотровская не является судьей Конституционного трибунала. Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление государственного переворота", — говорится в заявлении ведомства.
Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил о покушении на конституционный порядок и призвал к сопротивлению.
Навроцкий прервал зарубежный визит
На фоне новостей об обострении ситуации у здания Конституционного трибунала Кароль Навроцкий сообщил в сети X, что прерывает свой визит в Сенегал, где он должен был встретиться с представителями этой страны. Президентский самолет развернулся и направился обратно в сторону Польши.
"В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь", — заявил Навроцкий.
Между тем в сети появилась информация о том, что к зданию Конституционного трибунала в Варшаве якобы массово стягивают полицию.
Что предшествовало
По данным польских СМИ, спор вокруг судебной системы в стране продолжается уже довольно долго. Туск после прихода к власти попытался изменить состав Конституционного трибунала, заявляя, что предыдущая власть превратила его в политически зависимый орган.
В этом году Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, выдвинутых парламентом. Свенчковский, в свою очередь, отказался разрешить судьям, избранным действующим парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.
Напомним, недавно Польша приостановила оказание военной помощи Украине после решения Львовского облсовета об УПА.
Ранее в Польше разразился скандал, когда Туск раскритиковал Навроцкого за громкое заявление об "отдаче территорий".