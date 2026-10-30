В Варшаве вспыхнули массовые протесты с участием силовиков: сообщается о попытке государственного переворота (видео)

Вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве начали собираться протестующие и сотрудники силовых структур. Здание окружили, начались столкновения, а президент Кароль Навроцкий, летевший в Сенегал, срочно возвращается обратно.

Полиция начала прибывать к Конституционному трибуналу после сообщений об угрозе безопасности судей. В то же время на сайте Трибунала появилась информация об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского. Об этом сообщает СМИ RMF24.

Что происходит возле Конституционного трибунала в Варшаве

Варшавская полиция заявила о необходимости присутствия силовиков у здания в целях обеспечения порядка и безопасности. Сообщение правоохранительным органам о возможной угрозе направили генеральный прокурор и министр юстиции Вальдемар Журек, а также судья Анна Корвин-Пиотровская.

Правоохранители прибыли на территорию, но внутрь не заходили. Через некоторое время в полиции сообщили, что были задержаны как минимум три человека, которые пытались прорваться на территорию Трибунала, перепрыгнув через забор. Также правоохранители заявили, что протестующие якобы бросали в них опасные предметы.

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Кадры протеста в Варшаве

Премьер-министр страны Дональд Туск, комментируя события у здания Конституционного трибунала, заявил в сети X, что "другого пути нет".

"Восстановление верховенства права — это наш долг. После многих лет беззакония при правлении партии "Право и справедливость" (PiS) это сложный процесс, который порой бывает болезненным и требует решительных действий. Другого пути нет", — сказал Туск.

В свою очередь генеральный прокурор Вальдемар Журек сообщил, что в пятницу, 30 октября, подал в Конституционный суд пять ходатайств о снятии иммунитета. Четыре из них касаются Богдана Свенчковского, а пятое — Бартоша Соханского.

В Польше заявляют о "попытке государственного переворота"

Тем временем депутаты партии "Право и справедливость" (PiS) заявили о "государственном перевороте" и попытке захвата здания.

Через некоторое время в аккаунте Конституционного трибунала на платформе X было указано, что "веб-сайт Конституционного трибунала был незаконно захвачен", сообщило СМИ RMF24.

"Богдан Свенчковский остается председателем Конституционного трибунала, а Бартош Соханский — заместителем председателя. Анна Корвин-Пиотровская не является судьей Конституционного трибунала. Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление государственного переворота", — говорится в заявлении ведомства.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил о покушении на конституционный порядок и призвал к сопротивлению.

Навроцкий прервал зарубежный визит

На фоне новостей об обострении ситуации у здания Конституционного трибунала Кароль Навроцкий сообщил в сети X, что прерывает свой визит в Сенегал, где он должен был встретиться с представителями этой страны. Президентский самолет развернулся и направился обратно в сторону Польши.

"В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь", — заявил Навроцкий.

Между тем в сети появилась информация о том, что к зданию Конституционного трибунала в Варшаве якобы массово стягивают полицию.

Полиция направляется к зданию Конституционного трибунала в Варшаве

Что предшествовало

По данным польских СМИ, спор вокруг судебной системы в стране продолжается уже довольно долго. Туск после прихода к власти попытался изменить состав Конституционного трибунала, заявляя, что предыдущая власть превратила его в политически зависимый орган.

В этом году Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, выдвинутых парламентом. Свенчковский, в свою очередь, отказался разрешить судьям, избранным действующим парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Напомним, недавно Польша приостановила оказание военной помощи Украине после решения Львовского облсовета об УПА.

Ранее в Польше разразился скандал, когда Туск раскритиковал Навроцкого за громкое заявление об "отдаче территорий".