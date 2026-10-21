Польша приостановила военную помощь Украине после решения Львовского облсовета об УПА, — СМИ

Правительство Польши решило приостановить предоставление пакета военной помощи Украине, поскольку Львовский областной совет объявил 2027 год годом УПА и Шухевича, сообщили СМИ.

Информация о приостановке помощи Польши появилась в Telegram-канале СМИ "РБК-Украина" около 19:00 21 октября. СМИ пообщалось с неназванным источником в украинском правительстве, который заверил, что сейчас ведется работа по отмене решения Варшавы. Анонимный собеседник пояснил, что Львовский облсовет проголосовал за год УПА и Шухевича именно тогда, когда Варшава принимала решение о выделении нового пакета военной помощи.

"Из-за безответственных действий депутатов Львовского облсовета в настоящее время поставки этого пакета приостановлены", — сказал собеседник журналистов.

Скандал с Польшей — информация об отмене помощи Украине из-за УПА 21 октября Фото: Скриншот

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