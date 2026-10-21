Польща зупинила військову допомогу Україні після рішення Львівської облради про УПА, — ЗМІ

Уряд Польщі вирішив зупинити пакет військової допомоги Україні, оскільки Львівська обласна рада присвятила 2027 рік УПА та Шухевичу, повідомило медіа.

Інформація про зупинку допомоги Польщі з'явилось у Telegram-каналі медіа "РБК-Україна" близько 19 год 21 жовтня. Медіа поспілкувалось з неназваним джерелом в українському уряді, яке запевнило, що зараз ведуть роботу для скасування рішення Варшави. Анонімний співрозмовник пояснив, що Львівська облрада голосувала за рік УПА та Шухевича саме тоді, коли Варшава приймала рішення про виділення нового пакета військової допомоги.

"Через безвідповідальні дії депутатів Львівської облради зараз постачання цього пакету призупинено", — сказав співрозмовник журналістів.

Скандал з Польщею — інформація про скасування допомоги Україні через УПА 21 жовтня Фото: Скриншот

На сторінках президент Польща Кароля Навроцького та прем'єр-міністра Дональда Туска поки немає інформації про рішення щодо зупинки допомоги Україні. Крім того, політики поки публічно не реагували на голосування Львівської облради щодо УПА та Шухевича. На публічних ресурсах Львівської облради також відсутні коментарі щодо рішення, яке призвело до політичної кризи з Польщею.

Видео дня

Депутат Львівської ОВА Святослав Шеремета у Facebook пояснив, що ініціював голосування для популяризації українських діячів минулого. Після цього з'явилась публікація у міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який вирішив внести Шеремету у список осіб, небажаних у ЄС. Заборона триватиме п'ять років, пояснив Сікорський.

Фото: Скриншот

Скандал з Польщею — деталі ситуації з УПА

Під час засідання 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за оголошення 2027 року роком УПА, Шухевича та Ольжича. Після цього у Польщі розкритикували це рішення, а МЗС України повідомило, що намагається залагодити скандальну ситуацію.

Новина доповнюється…