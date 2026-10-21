Рік Шухевича та УПА: у МЗС України відреагували на рішення Львівської обласної ради

20 жовтня Львівська обласна рада підтримала ініціативу депутата облради, директора меморіально-пошукового центру "Доля" Святослава Шеремета проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

У Міністерстві закордонних справ України таке рішення назвали контрпродуктивним, після чого рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, опубліковане на сайті облради, було видалено.

За рішення проголосували 52 депутати з 55 присутніх Фото: Скрин відео Фото: Скрин відео

У коментарі МЗС наголосили, що активно працюють над покращенням дружніх двосторонніх відносин із Польщею, а рішення депутатів Львівської обласної ради може зашкодити цим зусиллям, оскільки стосується "чутливих історичних питань двостороннього порядку денного".

"Звертаємо увагу, що це рішення ухвалено на регіональному рівні — органом місцевого самоврядування. Депутати, які голосували за нього, не зверталися за порадами ані до МЗС, ані до інших органів центральної влади, щоб оцінити наслідки своїх дій для двосторонніх відносин із Польщею", — зазначили у відомстві.

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У міністерстві переконані, що стратегічне українсько-польське партнерство потребує "стриманості та передбачуваності, професійного й відкритого діалогу, зміцнення довіри".

"Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не повинні шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції", — йдеться у заяві.

Також у міністерстві закордонних справ закликали польську сторону утриматися від різких кроків, які можуть завадити процесу нормалізації відносин, підтвердивши зі свого боку налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин через дипломатичні канали в дусі добросусідства.

Рішення, ухвалене депутатами Львівської обласної ради, не залишилося непоміченим у Польщі. Сьогодні, 21 жовтня, голова польського уряду Дональд Туск на прес-конференції заявив, що такі дії суперечать інтересам України і що Львівська обласна рада дала привід противникам вступу України до Євросоюзу:

"Це нерозумно. Це шкодить Україні. Для нас це, звісно, завжди дуже дратує, і в Польщі ми не розуміємо таких дій. […] Сказати, що я абсолютно не розумію такої самогубної тактики, — це нічого не сказати".

Нагадаємо, що в липні в Одеській області "прибрали" вулиці імені Шухевича та інших героїв України.

У серпні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Босацький заявив, що перепоховання Степана Бандери та Романа Шухевича на території Національного пантеону України може суттєво погіршити відносини Києва з Польщею та Європою.