Год Шухевича и УПА: в МИД Украины отреагировали на решение Львовского облсовета

20 октября Львовский областной совет поддержал инициативу депутата облсовета, директора мемориально-поискового центра "Доля" Святослава Шеремета провозгласить 2027 год Годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

В Министерстве иностранных дел Украины такое решение назвали контрпродуктивным, после чего решение о проведении в течение года тематических мероприятий, посвященных украинскому национально-освободительному движению и его деятелям, опубликованное на сайте облсовета, было удалено.

За решение проголосовали 52 депутата из 55 присутствующих Фото: Скрин видео Фото: Скрин видео

В комментарии в МИД подчеркнули, что активно работают над улучшением дружеских двусторонних отношений с Польшей, а решение депутатов Львовского облсовета может навредить этим усилиям, поскольку затрагивает "чувствительные исторические вопросы двухсторонней повестки дня".

"Обращаем внимание, что это решение принято на региональном уровне – органом местного самоуправления. Голосовавшие за него депутаты не обращались за советами ни в МИД, ни в другие органы центральной власти, чтобы оценить последствия своих действий для двусторонних отношений с Польшей", — отметили в ведомстве.

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В министерстве уверены, что стратегическое украинско-польское партнерство нуждаются "в сдержанности и предсказуемости, профессиональном и открытом диалоге, развитии доверия".

"Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего, в сфере безопасности и европейской интеграции", — говорится в заявлении.

Также во внешнеполитическом ведомстве призвали польскую сторону воздержаться от резких шагов, которые могут помешать тренду нормализации отношений, подтвердив со своей стороны настроенность на конструктивное решение всех проблемных вопросов двусторонних отношений по дипломатическим каналам в духе добрососедства.

Принятое депутатами Львовского облсовета решение не прошло незамеченным в Польше.

Сегодня, 21 октября, глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции заявил, что такие поступки противоречат интересам Украины и что Львовский облсовет дал повод противникам вступления Украины в Евросоюз:

"Это глупо. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражает, и в Польше мы не понимаем таких действий. […] Сказать, что я совершенно не понимаю такой самоубийственной тактики – это ничего не сказать".

Напомним, в июле в Одесской области "убрали" улицу Шухевича и других героев Украины.

В августе заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил, что перезахоронение Степана Бандеры и Романа Шухевича на территории Национального пантеона Украины может существенно ухудшить отношения Киева с Польшей и Европой.