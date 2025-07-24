"Выбрали нейтральные названия": в Одесской области "убрали" улицу Шухевича и других героев Украины

В ряде населенных пунктов Одесской области переименовали улицы, недавно названные в честь украинских героев.

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В частности, улицам Дальницкой общины, названным в честь героев российско-украинской войны и других деятелей, дали "нейтральные названия", пишет "Думская".

Решение по топонимам в восьми селах приняла сессия местного совета.

Речь идет о прибрежной громаде, в состав которой, в частности, входят курортные поселки Дальник, Грибовка, Санжейка, Барабой, Богатыревка, Доброалександровка, Марьяновка, Новоградковка, Роксоланы.

В частности, с карты исчезнет улица имени героя российско-украинской войны Максима Бреславского. Ее переименовали в улицу Победы. А улицу Романа Шухевича в селе Санжейка переименовали в улицу Бархатную. Также переименованы улицы Ивана Липы, Всеволода Змиенко, Василия Вышиваного, Дмитрия Мельника.

Переименование улиц в Одесской области Фото: "Думская"

"В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — вот и вся улица. Это скорее насмешка. Мы провели слушания, у нас была сессия. Наша позиция такова — после окончания войны мы вернемся к этому вопросу и дадим имена героев по-настоящему значимым улицам. Мы же не взяли имена Пушкина или Лермонтова, а выбрали нейтральные названия", — заявил глава Дальницкой громады Сергей Крутюк.

Журналисты подчеркнули, что такое решение уже вызвало резонанс, несмотря на то, что юридически оно безупречно, ведь община имеет право менять любые топонимы на такие, которые не противоречат закону.

Отметим, что изменение названий улиц коснулась и улицы Есенина — в одном из населенных пунктов Одесской области ее заменили на улицу Вишневая.

Напомним, в сентябре 2024 года Верховная Рада переименовала 327 населенных пунктов Украины.

В июле того же года мэр Одессы Геннадий Труханов высказался категорически против переименований улиц в городе.