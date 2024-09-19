Южне та Первомайськ залишаться: Рада перейменувала 327 населених пунктів, деталі (фото)

Передбачалось перейменування більшої кількості населенних пунктів, але через блокування трибуни та перегляд проєкту деякі населені пункти залишаються зі старими назвами.

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У четвер, 19 вересня, Верховна Рада підтримала постанову про зміну назв населених пунктів прийнято без обговорення. "За" проголосував 281 парламентар. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

За інформацією політика, перейменовуються наступні населені пункти:

які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви;

присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо;

пов'язані з радянськими святами або символікою, наприклад, Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Всього перейменовано 327 населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях та Чернігівській областях.

"З цієї постанови прибрано — Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", — додав народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Постанова ВР про перейменування міст

Зазначимо, що проєкт постанови щодо перейменування 333 населених пунктів виносили на розгляд Верховної Ради України 18 вересня. Але депутати блокували трибуну та вимагали провести погоджувальну раду.

Нагадаємо, що в Одесі за розпорядженням ОВА планували змінити назви 84 топонімів, серед яких — Думська площа, вулиця Бабеля, Жванецького, Буніна, Гагарінське плато тощо. Крім того, пропонують демонтувати пам'ятник Пушкіну. Однак мер міста Геннадій Труханов висловився проти перейменувань.