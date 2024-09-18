"Нестримні реформи завершились": нардеп розповів про блокування трибуни на засіданні Ради

За інформацією парламентаря, депутати не змогли проголосувати за законопроєкт щодо перейменування населених пунктів та блокували трибуну

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Під час голосування за законопроєкт щодо перейменування 333 населених пунктів 18 вересня депутати блокували трибуну Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

За інформацію політика, парламентарі проголосували в цілому за:

законопроєкт №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн. ("за" — 298 нардепів);

законопроєкт №11131 щодо відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів ("за" — 287).

Разом з тим, народні депутати провалили голосування за законопроєкт №11188 щодо перейменування 333 населених пунктів на виконання закону про деколонізацію. "За" проголосували 208 народних депутатів.

"Після провалу голосування трибуна була заблокована і на цьому на сьогодні нестримні реформи завершились", — додав Ярослав Железняк.

Голосування за законопроект про перейменування Фото: Роман Лозинський

Під час блокування трибуни депутати вимагали проведення погоджувальної ради та скандували "Ганьба". Це видно із прямого ефіру, який проводив член депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він зазначив, що депутати йдуть на погоджувальну раду з цього питання.

Нардепи блокують засідання ВРУ Фото: Скріншот відео

Нагадаємо, що в Одесі за розпорядженням ОВА планували змінити назви 84 топонімів, серед яких — Думська площа, вулиця Бабеля, Жванецького, Буніна, Гагарінське плато тощо. Крім того, пропонують демонтувати пам'ятник Пушкіну. Однак мер міста Геннадій Труханов висловився проти перейменувань.

Тим часом в Івано-Франківську вулиця Гвардійська тепер буде матиме ім'я вбитої Ірини Фаріон. Протяжністю вулиця 200 метрів, а розташовані на ній житлові будинки та дитячий садок.